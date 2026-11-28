Κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά - Πορτοκαλί προειδοποίηση για δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ του Σαββάτου για περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και της ανατολικής Θεσσαλίας.

Σημαντική θα είναι η επιδείνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο με ισχυρές καταιγίδες, ενώ την Κυριακή η θερμοκρασία θα πέσει σταδιακά, οδηγώντας σε μια νέα χειμωνιάτικη εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές στις περισσότερες περιοχές. Καταιγίδες θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές, καθώς επίσης στα βόρεια και τις βραδινές ώρες σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας.

Χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν το βράδυ στα βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 15 - 17 βαθμούς, και θα αγγίξει τους 19 - 21 στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 4 - 6 μποφόρ, το μεσημέρι θα στραφούν στο βόρειο Ιόνιο σε βόρειους και στο βόρειο Αιγαίο σε βορειοανατολικούς 7- 8, τη νύχτα και 9 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα έχουμε αρκετή συννεφιά, ενώ από το απόγευμα θα ξεκινήσουν βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 - 20 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 - 5 μποφόρ.

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Άστατος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα νότια το βράδυ θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία από 11 - 14 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ στην πόλη και βορειοανατολικοί στα νότια τμήματα 7 - 8 μποφόρ.