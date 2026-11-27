Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και την έκδοση επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σε κλοιό κακοκαιρίας θα κινηθεί η χώρα τα επόμενα 24ωρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πολιορκούν μεγάλο μέρος της επικράτειας. Στο πλαίσιο αυτό το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε σήμερα έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Παπαευσταθίου.

Red Code σε έξι Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Λόγω της έντασης και της έκτασης των καιρικών φαινομένων τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα και για αύριο Σάββατο 28 Νοεμβρίου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Επιπρόσθετα, οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου θα τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και την έκδοση επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Νωρίτερα σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει περισσότερες περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ την Κυριακή οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής , ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο:

α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

γ. Από το βράδυ του Σαββάτου στην Πιερία , την Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα.