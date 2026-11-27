Πρεμιέρα απόψε στις 22:30. Σε α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha!

Η ανατρεπτική κωμική σειρά των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα «Kακές Ιδέες» κάνει απόψε πρεμιέρα στις 22:30 σε α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha με ένα διπλό απολαυστικό επεισόδιο.

Στην κωμική σειρά, που αποτελείται από 6 επεισόδια, παρακολουθούμε την ιστορία του Αλέξη, ενός υπάλληλου γραφείου που σιχαίνεται τη δουλειά του.

Η ανιαρή καθημερινότητά του παίρνει ξαφνικά άλλη τροπή, όταν μία οφειλή της οικογενείας του, τον φέρνει αντιμέτωπο με το οργανωμένο έγκλημα και έναν μαφιόζο που απαιτεί την εξόφληση του χρέους.

Τότε, ο Αλέξης ενορχηστρώνει μια περίπλοκη ληστεία, ελπίζοντας πως τίποτα δεν θα πάει στραβά. Τελικά, όμως, όλα πάνε στραβά και η ζωή του αλλάζει για πάντα.

Τι θα δούμε απόψε

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Επεισόδιο 1: Η ηρεμία του Αλέξη ανατρέπεται όταν ένας άνθρωπος της νύχτας εμφανίζεται ξαφνικά και απαιτεί από αυτόν να του ξεπληρώσει το χρέος του νεκρού πατριού του... ή να υποστεί τις συνέπειες.

Επεισόδιο 2: Ο Αλέξης οργανώνει μια ληστεία για να βρει τα χρήματα που του ζητήθηκαν... μα τίποτα απολύτως δεν πάει όπως το περίμενε.

«ΚΑΚΕΣ ΙΔΕΕΣ» των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα

Πρεμιέρα απόψε στις 22:30 με διπλό επεισόδιο!

Σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha.