Απόψε στις 21:00 η θεϊκή κωμωδία του Alpha!

Απόψε στις 21:00 στο νέο επεισόδιο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό», ξεκινάνε τα γυρίσματα της ταινίας στη μονή της Οσίας Υπομονής, με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα ενώ παράλληλα Σοφιανός και Τσακαλάκης βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην εύρεση του Άγγελου.

«Φόνοι στο καμπαναριό 2»: Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 10: Κι ενώ οι μοναχές μας πήγαν στην «Οσία Υπομονή» για να μην έχουν με κανέναν επαφή, το μοναστήρι αρχίζει να γεμίζει επικίνδυνα με κόσμο.

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Ο Σοφιανός και ο Τσακαλάκης καταφέρνουν να μπουν στο σπίτι και στο βεστιάριο του Άγγελου, χωρίς όμως να μπορούν να εντοπίσουν τον ίδιο.

Και ενώ εκείνος είναι πλέον στον ίδιο χώρο με τα υποψήφια θύματά του, η νύχτα που έρχεται αποκαλύπτει πως ίσως τελικά άλλος είναι ο επικίνδυνος μέσα στη μονή…

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Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

{https://www.youtube.com/watch?v=XvgglpBRJR4}

Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha!