Ο Ντέιβιντ Φίντσερ εξηγεί πώς αρνήθηκε να μετατρέψει το Mindhunter σε σειρά δράσης.

Πάνε επτά χρόνια από τότε που είδαμε για τελευταία φορά τους πράκτορες Holden Ford και Bill Tench στις οθόνες μας, και το Mindhunter παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες –και ταυτόχρονα ανολοκλήρωτες– σειρές στην ιστορία του streaming.

Έχοντας ήδη παραδώσει αριστουργήματα όπως το Se7en και το Zodiac, ο Ντέιβιντ Φίντσερ προσέγγισε το είδος των serial killers από μια εντελώς διαφορετική σκοπιά. εδώ δεν μας ενδιέφερε το «ποιος» ή το «πώς», αλλά το σκοτεινό «γιατί» πίσω από τα εγκλήματα.



Ωστόσο, το στοιχείο που έκανε τη σειρά να ξεχωρίζει –όλοι θυμόμαστε αργόσυρτες, καθηλωτικές συνεντεύξεις μέσα σε κλειστοφοβικά δωμάτια ανακρίσεων– ήταν ακριβώς αυτό που το Netflix ήθελε να αλλάξει.

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Όταν η τέχνη συγκρούεται με τους αριθμούς

Μιλώντας στον Τζος Χόροβιτς και το podcast Happy Sad Confused, με αφορμή την προώθηση του νέου του πρότζεκτ The Further Mis-Adventures of Cliff Booth (Οι Νέες Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ), ο σπουδαίος σκηνοθέτης έριξε φως στο παρασκήνιο της ρήξης με την πλατφόρμα. Σύμφωνα με τον Φίντσερ, το πρόβλημα -και εδώ- ήταν καθαρά οικονομικό: το υψηλό κόστος παραγωγής δεν συμβάδιζε με την απήχηση του κοινού.



«Τότε το Netflix μού είπε: “Κοίτα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μαζί σου. Υπάρχουν δύο εκατομμύρια άνθρωποι που αγαπούν τη σειρά, αλλά κοστίζει 100 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν”», αποκάλυψε χαρακτηριστικά.

Για να δικαιολογήσει αυτό το υπέρογκο μπάτζετ και να προσελκύσει ευρύτερο κοινό, το Netflix πρότεινε στον σκηνοθέτη να αλλάξει ύφος, κάνοντας το Mindhunter να μοιάζει περισσότερο με το CSI.

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Η ιδέα που πρότεινε η πλατφόρμα ήταν να δούμε τους δύο πράκτορες του FBI να βγαίνουν από τα γραφεία τους και να κυνηγούν υπόπτους με τα όπλα προτεταμένα.



Για έναν δημιουργό που έχτισε την ένταση της σειράς πάνω σε διαλόγους –όπως οι ανατριχιαστικές συζητήσεις του Holden Ford με τον Edmund Kemper– μια τέτοια στροφή προς το συμβατικό αστυνομικό θρίλερ δράσης ήταν αδιανόητη. Έτσι, όπως ήταν αναμενόμενο, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Όχι, δεν μπορώ. Δεν θα το κάνω. Και δεν νομίζω ότι το θέλετε πραγματικά ούτε εσείς».

Ελπίδες για επιστροφή

Πέρα από τις δημιουργικές διαφωνίες, η δημιουργία της σειράς απαιτούσε τεράστια προσωπική θυσία. Ο Φίντσερ εξομολογήθηκε ότι δούλευε έως και 90 ώρες την εβδομάδα, γεγονός που εξηγεί το κενό σχεδόν δύο ετών ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη σεζόν, αλλά και τη διστακτικότητά του να μπει ξανά σε έναν τόσο εξαντλητικό μαραθώνιο για έναν τρίτο κύκλο.



Παρ’ όλα αυτά, η πόρτα δεν έχει κλείσει οριστικά. Ο πρωταγωνιστής Holt McCallany (Bill Tench) έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το Mindhunter να επιστρέψει με τη μορφή τριών τηλεταινιών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως το «πράσινο φως» θα δοθεί μόνο αν ο Φίντσερ μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τα σενάρια.



Μέχρι τότε, οι δύο πρώτες σεζόν της σειράς παραμένουν διαθέσιμες στο Netflix.