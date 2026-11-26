«Εκείνη τη νύχτα κάηκα μαζί με το παιδί μου, έψαχνα οξυγόνο μαζί με το παιδί μου», είπε στην κατάθεση της η μητέρα του 22χρονου Ντένι.

Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη με την κατάθεση της Μιρέλλας Αγγέλοβα, μητέρα του 22χρονου Ντένι.

«Ειμαι η μητέρα του Ντένις, ήταν ένα από τα παιδιά που δολοφονήθηκαν στα Τέμπη, ένα από τα παιδιά που κάηκαν ζωντανά», είπε αρχικά και ζήτησε να προβληθούν στην αίθουσα δύο ολιγόλεπτα βίντεο με στιγμές από τη ζωή του.

Ένα ερασιτεχνικό βίντεο από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από μια επιστροφή του από ένα ταξίδι στην Αγγλία, που πέφτει χαμογελαστός στην αγκαλιά της μητέρας του και κάποιων φίλων του.

Και ένα βίντεο από κλειστό κύκλωμα μιας καφετέριας, όπου παίρνει καφέ, λίγες ώρες πριν επιβιβαστεί στο μοιραίο Intercity.

«Ένα παιδί 22 χρόνων που είχε όλη τη ζωή μπροστά του, είχε όνειρα, είχε σχεδιάσει τη ζωή του» είπε η μητέρα του μεταξύ άλλων και περιέγραψε στιγμές από τα παιδικά του χρόνια, μέχρι τις τελευταίες του μέρες.

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«Εκείνη τη νύχτα εγώ κάηκα μαζί με το παιδί μου, έψαχνα οξυγόνο μαζί με το παιδί μου», είπε στην κατάθεση της η μητέρα του Ντένι και πρόσθεσε: «Πήγαμε στο σημείο. Υπήρχε ακόμη φωτιά κάτω. Πρέπει να ήταν 2:30. Στο δρόμο απόλυτο σκοτάδι. Μόνο περιπολικό και 2 αστυνομικοί. Κάτω ήταν φώτα και φωτιά. Υπήρχαν κάποια αυτοκίνητα. Υπήρχε κινητικότητα. Υπήρχε πολύ καπνός. Μύριζε κάτι παράξενο. Προσπαθούσε ο Πάνος να πηδήξει να βρεί τον Ντένι και μας είπαν απαγορεύεται και να πάμε στο πανεπιστημιακό. Ένας χαμός εκεί. Άνθρωποι έκλαιγαν, φώναζαν, δεν μας έδιναν πληροφορίες μόνο μας έλεγαν "υπάρχουν λίστες, πάτε να τις βρείτε"».

Μέσα μου ήξερα ότι είχε φύγει. Το ένιωθα. Κάποια στιγμή βλέπω τον Πάνο να έρχεται με χαμόγελο και μου λέει το παιδί μας είναι καλά. Δεν είναι σε καμία λίστα. Του είπα ότι αφού δεν είναι σε λίστα σημαίνει ότι δεν υπάρχει, έφυγε. Ήταν σε άρνηση. Δεν ήθελε να καταλάβει. Μετά από λίγο μας είπαν ότι τα πτώματα τα πάνε Γενικό. Εκεί αντικρυσαμε το απόλυτο χάος. Φωνές, κλάματα, λιποθυμίες, δημοσιογράφοι και κόσμος και κανείς δεν ήξερε τίποτα. Μας έβαλαν στο αμφιθέατρο και πλέον κατάλαβα ότι ήμαστε εμείς που θα παραλάβουμε τα φέρετρα».

Κρατικό έγκλημα

Τόνισε επίσης ότι πίστευε πως ο σιδηρόδρομος ήταν ασφαλής, καθώς λίγες μέρες πριν την τραγωδία άκουγε τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Μεταφορών μέσα από τη Βουλή, που εγκαλούσε όσους έθεταν ζητήματα ασφάλειας.

«Έλεγε ότι διασφαλίζει την ασφάλεια, αν και γνώριζε ότι δεν λειτουργούσε τίποτα και τα τρένα ήταν ρωσική ρουλέτα και τα παιδιά τα δικά μας πέτυχαν το τζακ ποτ», είπε μεταξύ άλλων και έκανε λόγο για προδιαγεγραμμένο κρατικό έγκλημα.

Μπάζωμα

Η Μιρέλα Αγγέλοβα και ο πρώην σύζυγός της Πάνο Ρούτση ήταν από τους πρώτους συγγενείς που έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος. Η ίδια στην κατάθεση της τόνισε: «Χωρίς να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των θυμάτων, στον χώρο του εγκλήματος είχαν ξεκινήσει εργασίες. Είχαμε και πολιτικούς να πετάνε και λουλούδια στα βαγόνια. Καραμανλής και Μητσοτάκης ήταν τόσο θλιμμένοι που ήθελαν και οδηγίες να σκύβουν το κεφάλι.

Αντί να περιφραγεί ο χώρος, εκεί έγινε πασαρέλα. Πάνω στο ζεστό αίμα των παιδιών μας έσκαβαν, μετέφεραν χώματα με τα παιδιά μας. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου περηφανεύτηκε κάποια στιγμή ότι ήταν τα πιο εύκολα λεφτά που είχε βγάλει από το ξεμπαζωμα και μπάζωμα».

Αναφέρθηκε επίσης στα κενά, τις παραλείψεις και τις ελλείψεις της ανάκρισης, μίλησε για την απεργία πείνας του Πάνο Ρούτση και κατέληξε: «Κάποια μέρα θα φύγουμε και δεν θα μας θυμάται κανείς. Όμως από εκεί πάνω θα πούμε ότι κάτι κάναμε. Ας κάνουμε κάτι για να μην έχουμε τύψεις.

Δεν έχω εμπιστοσύνη στην λεγόμενη ανεξάρτητη δικαιοσύνη του Μητσοτάκη. Έχω εμπιστοσύνη σε ανθρώπους με συνείδηση, ψυχή και καρδιά. Ευχαριστώ το παιδί μου που ήμουν μητέρα του. Η σύνδεση μου με το παιδί μου δεν έχει χαθεί».