Εφόσον η ακρόαση διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, αυτή θα είναι η πρώτη δημόσια κατάθεση του πρώην CEO της Nvidia, από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του στις 12 Νοεμβρίου.

Να καταθέσει ενώπιον της Γερουσίας συμφώνησε ο παραιτηθείς CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Χουάνγκ θα καταθέσει σε δημόσια ακρόαση, όπως ανακοίνωσε βοηθός του Αμερικανού γερουσιαστή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Τιμ Σκοτ. Την ίδια ώρα τα μέλη του κοινοβουλίου διερευνούν τις καταγγελίες σχετικά με τις σχέσεις του Χουάνγκ με την φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπος.

Ο Χουάνγκ βρέθηκε στο μικροσκόπιο Αμερικανών βουλευτών μετά την αποκάλυψη των New York Times για την εξωσυζυγική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ και πιθανή εμπλοκή του στο ζήτημα με τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα. Εφόσον η ακρόαση διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, αυτή θα είναι η πρώτη δημόσια κατάθεση του Χουάνγκ από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia στις 12 Νοεμβρίου.

Εκπρόσωπος Τύπου του Χουάνγκ δεν σχολίασε σχετικά ενώ το γραφείο του Σκοτ δεν ανέφερε συγκεκριμένη ημερομηνία, αν και το αρχικό αίτημα του γερουσιαστή ζητούσε από τον Χουάνγκ να εμφανιστεί στις 3η Δεκεμβρίου.

Ο Χουάνγκ έχει συμφωνήσει, παράλληλα, σε μια κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων την 1η Δεκεμβρίου.

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Ο Τραμπ ζητά «δεύτερη ευκαιρία» στον Χουάνγκ

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα ξανά την Nvidia να δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία» στον Τζένσεν Χουάνγκ. «Θα μου άρεσε πολύ να τον δω να επιστρέφει. Πρόκειται για ένα από τα ευφυέστερα μυαλά στον κόσμο (). Θα ήθελα πολύ ο Τζένσεν να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Είμαστε μια χώρα που δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία και θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να τον ξαναδώ», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξη Τύπου.