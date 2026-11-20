«Η ελληνική κοινωνία δικαιούται την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης».

Την εφαρμογή των κανόνων δικαίου από τη Δικαιοσύνη, ζητά η ΕΛΑΣ για την υπόθεση των Τεμπών και την κλήση στον Κ.Αχ.Καραμανλή. Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η Δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν απαιτούν μόνο κανόνες δικαίου αλλά απαιτούν και εφαρμογή των κανόνων αυτών από ανεξάρτητους δικαστές θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή οι λειτουργοί της δικαιοσύνης ανεξάρτητοι και ανεπηρέαστοι να επιτελέσουν το έργο τους αναζητώντας με κάθε τρόπο την ανεύρεση της αλήθειας όποια και αν είναι αυτή και όποιους και αν αφορά». Και συνεχίζει η ΕΛΑΣ: «Η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να πράξει τα νόμιμα. Οι συγγενείς των θυμάτων αναμένουν την κάθαρση. Η ελληνική κοινωνία δικαιούται την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Mετά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το έγκλημα των Τεμπών και δεύτερο πρώην στέλεχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη καλείται να περάσει το κατώφλι του Ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για το ίδιο αδίκημα.

Ο αρεοπαγίτης ανακριτής στα πλαίσια της έρευνας για την τραγωδία των Τεμπών που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο 2023 και αφού ολοκλήρωσε την ανακριτική διαδικασία απέστειλε κλήση προς απολογία στον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή προκειμένου να απολογηθεί ως κατηγορούμενος, για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος, η οποία τελέστηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 09.07.2019 έως και την 01.03.2023, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και σχετίζεται με παραλείψεις σχετικά με τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Θυμίζουμε ότι μόλις οκτώ ημέρες πριν το πολύνεκρο δυστύχημα ο κ. Καραμανλής διαβεβαίωνε από το βήμα της Βουλής τον ελληνικό λαό για την ασφάλεια των τρένων, όταν εις χείρας του εκκρεμούσαν υπηρεσιακές αναφορές για έλλειψη προσωπικού και επαρκούς χρηματοδότησης και όταν υπήρχαν εκκρεμείς συμβάσεις που δεν ολοκληρώθηκαν με ευθύνη του και οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την τραγική εξέλιξη.

Επειδή η Δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν απαιτούν μόνο κανόνες δικαίου αλλά απαιτούν και εφαρμογή των κανόνων αυτών από ανεξάρτητους δικαστές θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή οι λειτουργοί της δικαιοσύνης ανεξάρτητοι και ανεπηρέαστοι να επιτελέσουν το έργο τους αναζητώντας με κάθε τρόπο την ανεύρεση της αλήθειας όποια και αν είναι αυτή και όποιους και αν αφορά.

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Η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να πράξει τα νόμιμα.

Οι συγγενείς των θυμάτων αναμένουν την κάθαρση.

Η ελληνική κοινωνία δικαιούται την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι ακόμα και στο εντελώς πρόσφατο υπ΄αριθμ. 2674/29-9-2026 ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος του οποίου είναι η Ελλάδα η οποία και έχει δεσμευτεί να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό του αναφορικά με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, επισημαίνεται ότι πρέπει να διερευνηθεί με διαφανή και ικανοποιητικό τρόπο η υπόθεση της ανεπαρκούς και καθυστερημένης υλοποίησης βασικών έργων σιδηροδρομικής υποδομής που οδήγησε στην ως άνω σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών της 26/2/23 και στον θάνατο 57 ανθρώπων».