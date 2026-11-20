Άμεση ήταν η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας για το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο.

Συνελήφθη από τις αρχές ένας 44χρονος μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτησης σε ειδικό δημοτικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο άνδρας κατέβασε παρουσία των μικρών μαθητών το παντελόνι του και έσκυψε και φίλησε τα πόδια της δασκάλας. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, κα άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Ο δράστης συνελήφθη και με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Άμεση η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Σημειώνεται ότι άμεση ήταν παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας μετά την καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ενεπλάκη σε περιστατικό που αφορά σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομης κατακράτησης.

Μετά την καταγγελία με εντολή της αρμόδιας υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας A'θμιας και Β΄θμιας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην αστυνομία για κατάθεση η υποδιευθύντρια

Με άμεση παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, και δεδομένου ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας απουσίαζε με κανονική άδεια, η Υποδιευθύντρια προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για το περιστατικό.

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Παράλληλα, δόθηκε εντολή να υποβληθεί από την Υποδιευθύντρια αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αξιολογηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων, όπως η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομη κατακράτηση, βία κ.α. Την οριστική ποινική αξιολόγηση των καταγγελλόμενων πράξεων θα αποφασίσουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στήριξη στους μαθητές

Την ίδια ώρα το υπουργείο ενεργοποίησε τις διαδικασίες παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Η σχολική μονάδα ενημέρωσε άμεσα τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στο σχολείο, ενώ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Απο το υπουργείο σημειώνεται πως από τη προσεχή Δευτέρα 23/11, προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής θα προχωρήσει σε κάθε προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διοικητική και πειθαρχική ενέργεια σε βάρος του εμπλεκόμενου μέλους ΕΒΠ, με γνώμονα την προστασία των μαθητών και την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του σχολείου.