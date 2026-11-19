Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των δύο γονέων του 12χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε ένας 12χρονος που εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο στην περιοχή του Κολωνού.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν όχημα στο οποίο κινούνταν ύποπτα με δύο επιβάτες. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 12χρονος ανήλικος, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν 407 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Από την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν η ποσότητα της κάνναβης, καθώς και ένας τρίφτης.

Οι δύο επιβαίνοντες συνελήφθησαν με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού για τον σχηματισμό δικογραφίας. Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των δύο γονέων του 12χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.