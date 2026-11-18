Ο Captain America συνελήφθη στην περιοχή του Tazewell και πλέον είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας Α΄βαθμού μεταξύ άλλων.

Ένας άνδρας στο Ιλιόνοϊς, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Captain America κατηγορείται για δολοφονία του 63χρονου συναδέλφου του.

Στην συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι μόνο το όνομα απερίεργο αλλά και τρόπος που αποκαλύφθηκε ο φόνος.

Ο Captain America βρισκόταν στο αυτοκίνητο της συντρόφου του θύματος, όταν της έδωσε ένα σημείωμα που έλεγε ότι ο σύντροφός της ήταν νεκρός. Στο ίδιο σημείωμα της έγραψε να του δώσει όλα τα χρήματά της. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει και να ειδοποιήσει τις αρχές.

Στη συνέχεια ειδική ομάδα αστυνομικών συνέλαβε τον Captain America – ο ίδιος είχε αλλάξει με όλες τις νόμιμες διαδικασίες το όνομά του από Mark Anderson- και μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε και το περίφημο σημείωμα.Η αστυνομία εντόπισε το πτώμα του θύματος μέσα στο σπίτι του στην Peoria, με τραύματα στο κεφάλι.

Ο Captain America συνελήφθη στην περιοχή του Tazewell και πλέον είναι αντιμέτωπος με κατηγορία για ανθρωποκτονία Α΄βαθμού μεταξύ άλλων.

{https://www.youtube.com/watch?v=iEPIlNYE8u8}