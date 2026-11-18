Ασυνήθιστα ζεστός ο καιρός για Νοέμβριο – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τις βροχές

Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την νεά πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου. Όπως όλα δείχνουν ο Νοέμβριος εξακολουθεί να παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα ήπιο καιρικό πρόσωπο, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ελλάδας. Τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπιστούν στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυριαρχήσουν οι ήπιες καιρικές συνθήκες.

Την Πέμπτη ασθενείς, κατά βάση, βροχές θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και θα επικρατήσουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες ιδιαίτερα στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Την εικόνα του καιρού συμπληρώνουν οι πρωινές τοπικές ομίχλες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, φαινόμενο συνηθισμένο τον Νοέμβριο, που βέβαια θέλει την προσοχή των οδηγών.

Τι καιρό θα έχουμε την Παρασκευή

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, σύντομες τοπικές βροχές αναμένονται στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν πρόσκαιρα η Μακεδονία, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, οι βροχές θα είναι γενικά ασθενείς και θα περιοριστούν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Τοπικά φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν επίσης στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας εξασθένηση την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.