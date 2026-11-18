Πλέον, οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την απόπειρα παράδοσης του πιστολιού στον 38χρονο, ποιος χειριζόταν το drone και εάν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο για την εισαγωγή όπλου στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Με ένα από τα πλέον βαριά ονόματα του ποινικού χώρου συνδέεται η απόπειρα εισαγωγής όπλου στις φυλακές Χανίων μέσω drone. Παραλήπτης του 9ριου φέρεται να ήταν ένας 38χρονος Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή στη Βούλα, ενώ έχει ομολογήσει και τη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου μέσα στις φυλακές Δομοκού, τον Φεβρουάριο του 2026.

Το drone πάνω από τις φυλακές Χανίων

Το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, drone προσέγγισε τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού καταστήματος Χανίων και κατάφερε να αφήσει ένα δέμα στον προαύλιο χώρο, προτού ενεργοποιηθεί το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (anti-drone). Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξουδετερώθηκε και κατέπεσε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο.

Από την εξέταση του υλικού των καμερών ασφαλείας προέκυψε ότι ο ισοβίτης πλησίασε το drone που είχε πέσει στον προαύλιο χώρο και στη συνέχεια αποσύρθηκε στο κελί του. Σε έρευνα που ακολούθησε εκεί αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους των φυλακών, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων -καλά κρυμμένο- ένα πιστόλι 9 χιλιοστών, με κενή γεμιστήρα στο εσωτερικό του. Το όπλο παραδόθηκε στις Αστυνομικές Αρχές και κατασχέθηκε. Επιπλέον, ανευρέθη και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι συνολικού μήκους 20 εκατοστών.

Πλέον, οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την απόπειρα παράδοσης του πιστολιού στον 38χρονο, ποιος χειριζόταν το drone και εάν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο για την εισαγωγή όπλου στο σωφρονιστικό κατάστημα. Το πιστόλι έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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Το συμβόλαιο θανάτου στη Βούλα

Το όνομα του 38χρονου είχε απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 2018, μετά την εκτέλεση του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία, Τζον Μακρή, έξω από το σπίτι του, στο Πανόραμα Βούλας. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 2018, όταν ο επιχειρηματίας δέχθηκε αλλεπάλληλους πυροβολισμούς τη στιγμή που έμπαινε στο αυτοκίνητό του. Η δολοφονική επίθεση είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, με τον δράστη να τον προσεγγίζει και να τον πυροβολεί εξ επαφής. Για αυτή την υπόθεση συνελήφθη τόσο ο ίδιος, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, όσο και ο αδερφός του.

Η δολοφονία του Παπαδάτου μέσα στις φυλακές Δομοκού

Το όνομά του επανήλθε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τον Φεβρουάριο του 2026, αυτή τη φορά για μια δολοφονία μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα. Στις 15 Φεβρουαρίου 2026, ο ισοβίτης Αντώνης Παπαδάτος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα στις φυλακές Δομοκού. Ο 38χρονος Βούλγαρος φέρεται να ήταν ο δράστης της ανθρωποκτονίας, την οποία είχε ομολογήσει, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε άμυνα. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς η δολοφονία σημειώθηκε εντός των φυλακών και μάλιστα παρουσία του αρχιφύλακα.