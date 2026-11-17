Ένα δίκτυο που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή στοχευμένη δολοφονία στην Ελλάδα εντόπισαν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, σε συνεργασία με την ΕΥΠ και ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Δίκτυο ατόμων στη Βόρεια Μακεδονία, που φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό Ιρανού και προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή δολοφονία ατόμου στην Ελλάδα αποκάλυψε η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της γειτονικής χώρας (NSA), έπειτα από κοινή επιχείρηση με την ΕΥΠ.

Για την υπόθεση συνελήφθη στην Ελλάδα υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας και εκδόθηκε στη γειτονική χώρα, ενώ τέσσερις ομοεθνείς του συνελήφθησαν στα Σκόπια.

Ο σχεδιασμός φέρεται να έγινε υπό τις οδηγίες Ιρανού, που φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

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Η ανακοίνωση της υπηρεσίας ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας

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Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (National Security Agency – NSA) παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση που σχετίζεται με τις παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις για την ασφάλεια που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η περιοχή κατά την τελευταία περίοδο. Από τις αρχές του 2026, η NSA, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ελλάδας και άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, αλλά και σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικών-Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, έχει αναλάβει δραστηριότητες για την αποκάλυψη των προθέσεων και των σχεδίων ατόμων που συνδέονται με ξένους/ιρανικούς παράγοντες, για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία ανέλαβε μια σειρά επιχειρησιακών-τεχνικών και αναλυτικών δραστηριοτήτων με στόχο την αποκάλυψη ενός δικτύου πληρεξουσίων από τη χώρα, που συνδέεται με τον Ιρανό πολίτη Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος διαφοροποιείται ως άτομο που συνδέεται με άλλους πληρεξούσιους παράγοντες των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής του με τον βαρόνο των ναρκωτικών Naji Sharifi Zindashti.

Όσον αφορά το μακεδονικό δίκτυο, μιλάμε για άτομα εγκατεστημένα σε εγκληματικές δομές στη χώρα, τα οποία, υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού πολίτη, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές υλικοτεχνικές δραστηριότητες για την πραγματοποίηση τρομοκρατικής πράξης/δολοφονίας εναντίον ενός ατόμου στην Ελλάδα.

Σε συντονισμό και ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, αποκαλύφθηκε ο τρόπος δράσης τους, για τη διεξαγωγή συνωμοτικών συναντήσεων στο έδαφος τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, και επιβεβαιώθηκαν οι διασυνδέσεις τους με τον Ιρανό πολίτη, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας της σχεδιαζόμενης τρομοκρατικής ενέργειας. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι πρόκειται για άτομο που έχει ένα ευρύ δίκτυο πληρεξουσίων και επαφές με ένα άτομο υψηλού ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες ασφαλείας, δηλαδή είναι συνεργάτης των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

Τέτοιες διασυνδέσεις, καθώς και το γεγονός ότι κατά το παρελθόν διάστημα αρκετές χώρες έχουν αντιμετωπίσει τρομοκρατικές απειλές και επιθέσεις από Ιρανούς πληρεξούσιους, συσχετίζονται με τις προσπάθειες των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών να τις αποκρύψουν μέσω εγκληματικών δικτύων πληρεξουσίων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΠΓΔΜ.

Η υπηρεσία, εντός της δικαιοδοσίας της, παραμένει επικεντρωμένη στη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, για την οποία θα συνεχίσει τις δραστηριότητες ανίχνευσης και πρόληψης πιθανών τρομοκρατικών απειλών μέσω στοιχείων πληρεξουσίων από το Ιράν, καθώς και στην αποκάλυψη άλλων ατόμων που εμπλέκονται σε ιρανικά δίκτυα πληρεξουσίων.