Η λίστα με τις ημερομηνίες και τις περιοχές που θα έχουμε κλειστά σχολεία μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Διανύουμε και επίσημα τα μέσα Νοεμβρίου, του προτελευταίου μήνα της χρονιάς που θα δώσει σκυτάλη στον Νοέμβριο με ένα δεκαπενθήμερο με κλειστά σχολεία και διακοπές για τους μαθητές όλων των βαθμίδων. Βέβαια για ορισμένους μαθητές υπάρχει μια εμβόλιμη ευκαιρία για αργία από τα μαθήματα και μονοήμερη ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις στο παραπέντε της εκπνοής του Νοέμβρη λόγω του εορτασμού των πολιούχων των Δήμων τους.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πρώτη ευκαιρία αργίας με κλειστά σχολεία έχουμε την την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου σε Κατερίνη και Σητελία λόγω της εορτής της Αγίας Αικατερίνης. Την επόμενη μέρα, έχουμε κλειστά σχολεία στην Σπάρτη λόγω του πολιούχο της πόλης Οσίου Νίκωνα. Τέλος αργία και τριήμερο προβλέπεται την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου για τους μαθητές στην Πάτρα λόγω του πολιούχο της πόλης Αγίου Ανδρέα.

Χριστούγεννα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές των μαθητών, με γονείς και παιδιά να αναζητούν τις ημερομηνίες που θα κλείσουν και θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία. Η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου ενώ από τις 24 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι χριστουγεννιάτικες διακοπές. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.