Όλες οι ημερομηνίες για τις διακοπές των Χριστουγέννων 2026 – Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία τον Ιανουάριο.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαθητές και εκπαιδευτικοί μετρούν αντίστροφα για τις καθιερωμένες σχολικές διακοπές. Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία ημέρα μαθημάτων για τη φετινή χρονιά, καθώς από την επόμενη ημέρα αρχίζει η περίοδος των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Ειδικότερα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, δηλαδή Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, θα παραμείνουν κλειστά από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου. Οι μαθητές θα έχουν στην διάθεσή τους 15 μέρες διακοπών και αποχής από τις σχολικές υποχρεώσεις μέχρι να επιστρέψουν πάλι με την νέα χρονιά στα θρανία.

Σύμφωνα με τον σχολικό προγραμματισμό οι χριστουγεννιάτικες διακοπές ξεκινούν από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου. Το διάστημα αυτό περιλαμβάνει τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, προσφέροντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να περάσουν τις γιορτές με τις οικογένειές τους.

Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, οπότε και θα επανεκκινήσουν τα μαθήματα μετά την εορταστική περίοδο.