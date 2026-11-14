Μία κληρονομιά έφερε στο προσκήνιο ένα σημαντικό ζήτημα οικονομικής ανεξαρτησίας μεταξύ ενός παντρεμένου ζευγαριού.

Μία απρόσμενη εξέλιξη στα οικονομικά ενός ζευγαριού έφερε στο προσκήνιο σημαντικά ζητήματα οικονομικής ανεξαρτησίας, παρόλο που ο γάμος τους μετρούσε ήδη 25 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα μία κληρονομιάς ύψους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων, έκανε την 58χρονη σύζυγο να ζητήσει από τον άντρα της να υπογράψει μία συμφωνία, προκειμένου να διασφαλίσει την κληρονομιά που προερχόταν από τον πατέρα της, εξασφαλίζοντας ότι η περιουσία θα παραμείνει στο όνομά της σε περίπτωση διαζυγίου.

Σύμφωνα με το marketwatch.com, η γυναίκα έστειλε επιστολή στη στήλη οικονομικών συμβούλων, περιγράφοντας ότι ο πατέρας της, που εργαζόταν ως μηχανουργός και διατηρούσε μία μικρή επιχείρηση, της άφησε το συγκεκριμένο ποσό μετά τον θάνατό του, που σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Στην ίδια επιστολή, ανέφερε ότι ο σύζυγός της, που είναι 61 ετών είχε πάντοτε υψηλότερο εισόδημα, καθώς η ίδια έπρεπε να περιορίσει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες για να φροντίζει τον άρρωστο πατέρα της.

Το ζευγάρι ωστόσο, έχει από κοινού την μόνιμη κατοικία τους, της οποίας η αξία αγγίζει περίπου τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν τους βαραίνει στεγαστικό δάνειο.

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Παράλληλα, έχουν ήδη συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις ύψους 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μία κληρονομιά που έφερε προβλήματα στο ζευγάρι

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η γυναίκα τοποθέτησε την περιουσία του πατέρα της σε διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς να χρησιμοποιεί τα χρήματα που περιελάμβανε. Παράλληλα, ζήτησε από τον σύζυγό της να απευθυνθούν σε δικηγόρο προκειμένου να συντάξει ένα συμφωνητικό, με τον 61χρονο να εκπλήσσεται από την πρότασή της.

Αν και ο ίδιος αρχικά συμφώνησε, εξέφρασε την επιθυμία του να διαφυλάξει και ο ίδιος μέρος της περιουσίας του, καθώς να ήθελε να το δώσει ως κληρονομιά στην κόρη που είχε αποκτήσει από προηγούμενη σχέση.

Την 58χρονη, δεν την απασχολούσε αν θα έμενε ένα μέρος της περιουσίας στην κόρη του συζύγου της, αλλά το ενδεχόμενο να μείνει χήρα και να εξαρτάται οικονομικά από εκείνη.

Ο συντάκτης του marketwatch.com απάντησε στην γυναίκα ότι είναι λάθος να επιδιώκει κάποιος την οικονομική ανεξαρτησία, ακόμη και μέσα σε έναν μακροχρόνιο γάμο. Παράλληλα, εξήγησε ότι η κληρονομιές θεωρούνται, συνήθως, ξεχωριστή περιουσία, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν σχετίζεται με τα οικονομικά του ζευγαριού.

Όπως, μάλιστα, πρόσθεσε, η συγκεκριμένη συζήτηση και συμφωνία δεν αφορούσε μόνο τα χρήματα, αλλά τον τρόπο που οι δυο τους αντιλαμβάνονταν την οικονομική συνεισφορά στο σπίτι και τη σχέση τους.

Η λύση, όπως ανέφερε ο συντάκτης, θα μπορούσε να κρύβεται στη συμβουλή ενός δικηγόρου, ώστε να συμφωνηθούν οι όροι που θα προστατεύουν και τις δύο πλευρές.