Μία αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ελαφρύνσεις από την εφορία.

Η μεταφορά των χρημάτων που αναμένεται να αξιοποιηθούν για το συνταξιοδοτικό, μπορεί να επιφέρει περισσότερα έσοδα όταν μεταφέρονται σε έναν λογαριασμό Roth IRA, δηλαδή σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό συνταξιοδότησης.

Αν και η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με το gobankingrates.com, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, ενδέχεται σε άλλες περιπτώσεις, να προκαλέσει φορολογική επιβάρυνση.

Αυτή η στρατηγική αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική φορολογική απαλλαγή. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός επενδυτή, ο οποίος κατάφερε να εξοικονομήσει περισσότερα από 300.000 δολάρια σε φόρους, αξιοποιώντας μία ευνοϊκή συγκυρία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η λύση λοιπόν, ήταν να μετατρέψει τα χρήματα από έναν παραδοσιακό συνταξιοδοτικό λογαριασμό IRA σε Roth IRA, μία επιλογή που μπορεί να επιφέρει σημαντικά φορολογικά οφέλη στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το gobankingrates.com, οι φόροι καταβάλλονται συνήθως κατά την ανάληψη χρημάτων, ενώ στους λογαριασμούς Roth IRA οι εισφορές γίνονται με χρήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί και οι μελλοντικές αναλήψεις πραγματοποιούνται χωρίς επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις.

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Η αλλαγή του λογαριασμού σε Roth IRA

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα η μετατροπή επιτρέπει στους συνταξιούχους να μεταφέρουν χρήματα από έναν παραδοσιακό λογαριασμό IRA σε Roth IRA, πληρώνοντας τον αντίστοιχο φόρο κατά τη μεταφορά.

Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να αποφύγουν μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στο μέλλον, καθώς οι αποδόσεις και επιλεγμένες αναλήψεις Roth IRA δεν φορολογούνται.

Μάλιστα, η Jennifer Kohlbacher, λογίστρια και διευθύντρια στρατηγικής διαχείρισης περιουσίας σε εταιρεία, περιέγραψε την περίπτωση ενός πελάτη της, ο οποίος αξιοποίησε την πίστωση αγορών για να μετατρέψει ένα μεγάλο μέρος των συνταξιοδοτικών του αποταμιεύσεων.

Εκείνο το διάστημα, η αξία των επενδύσεων είχε μειωθεί προσωρινά, με αποτέλεσμα η μετατροπή να πραγματοποιηθεί με μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με την ίδια, η συγκεκριμένη κίνηση οδήγησε στην εξοικονόμηση περισσότερων από 300.000 δολάρια σε φόρους εισοδήματος.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι μετατροπές σε Roth IRA όλους τους συνταξιούχους και χρειάζεται προσεκτικούς χειρισμούς, καθώς η μετατροπή αυξάνει το φορολογικό εισόδημα της χρονιάς κατά την περίοδο που πραγματοποιείται.