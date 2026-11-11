Μία συνήθεια που αρχικά έμοιαζε ασύμφορη οικονομικά τον οδήγησε στο να κερδίζει 8.000 λίρες στο συνταξιοδοτικό του.

Μία απόφαση που αρχικά φαινόταν ασύμφορη οικονομικά οδήγησε τον 20χρονο Rio στο να συγκεντρώνει 8.000 λίρες στο συνταξιοδοτικό του λογαριασμό, έχοντας καταβάλει ο ίδιος περίπου 2.000 λίρες μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια.

Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με το theguardian.com, όταν η θεία του Susan Hope, που ήταν ειδικός σε θέματα συντάξεων, τον συμβούλεψε να συμμετάσχει στο επαγγελματικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας που εργαζόταν.

Ο 20χρονος, ξεκίνησε αρχικά να εργάζεται σε ηλικία 18 ετών, αλλά δεν ήθελε να ενταχθεί στο πρόγραμμα, καθώς θεωρούσε υπερβολικό το ποσό των 83 λιρών που έπρεπε να καταβάλλει κάθε μήνα. Η θεία του, ωστόσο, του εξήγησε ότι με αυτή την επιλογή θα έχανε σημαντικά ποσά από τον εργοδότη του, αλλά και το κράτος.

Μία οικονομική απόφαση που αποδείχθηκε πιο κερδοφόρα από όσο φαινόταν αρχικά

Στην περίπτωση του Rio, η διαδικασία ξεκίνησε όταν ίδιος αποφάσισε να καταβάλλει το 5% του μισθού του, την ίδια ώρα που η εταιρεία πρόσθετε επιπλέον 10% στο συνταξιοδοτικό του κεφάλαιο. Με την προσθήκη της κρατικής φορολογικής ελάφρυνσης, οι εισφορές των 83 λιρών, μετατράπηκαν συνολικά σε 312 λίρες το μήνα.

Έτσι, επιπλέον 229 λίρες το μήνα, συμπληρώνονταν στην αποταμίευσή του, χωρίς να χρειάζεται να αυξήσει ο ίδιος το ποσό που κατέθετε.

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Η θεία του, μάλιστα, εκτιμά ότι τα τέσσερα χρόνια επιπλέον εισφορών πριν από την ηλικία των 22 ετών, θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν περίπου 110.000 λίρες επιπλέον στο τελικό ποσό της σύνταξής του, που θα ερχόταν έπειτα από 40 χρόνια, με υποθετική ετήσια απόδοση το 5%.

Από την πλευρά του, ο Rio, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος που κατάφερε τελικά να κάνει τη συζήτηση με τη θεία του και να ακολουθήσει τη συμβουλή της:

«Χάρηκα πολύ όταν έλαβα την πρώτη ετήσια ενημέρωση για το συνταξιοδοτικό μου κεφάλαιο. Πλέον έχω πρόσβαση σε αυτό και μέσω μιας εφαρμογής, οπότε μπορώ να το ελέγχω και να βλέπω την αξία του να αυξάνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το theguardian.com.