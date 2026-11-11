Μπορεί η Τεχνητή νοημοσύνη να μειώσει τα έξοδα ενός νοικοκυριού;

Όσο η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά όλο και πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων, δημιουργούνται όλο και περισσότερες απορίες σχετικά με το πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει τις καθημερινές δουλειές και τις ζωές μας.

Ένας δημοσιογράφος του theguardian.com, επέλεξε να εστιάσει στο νοικοκυριό, προκειμένου να ανακαλύψει αν το ΑΙ μπορεί να μειώσει τα έξοδα θέρμανσης, χωρίς να χρειάζεται να μειώσει τη ζέστη μέσα στο σπίτι του.

Τα αποτελέσματα τον εξέπληξαν.

Συγκεκριμένα, ο Samuel Gibbs, χρησιμοποίησε αρχικά ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης, με χειροκίνητες ρυθμίσεις στα καλοριφέρ. Ουσιαστικά, προσπαθούσε να περιορίσει την κατανάλωση φυσικού αερίου, ενεργοποιώντας τη θέρμανση για λίγες ώρες την ημέρα και απενεργοποιώντας τα σώματα στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή.

Η πρακτική, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φαίνεται πως περιόρισε αρχικά τα έξοδα, αλλά δεν παρείχε την απαραίτητη άνεση στην οικογένειά του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η τεχνητή νοημοσύνη στα πλαίσια ενός νοικοκυριού

Στο δημοσίευμα, αναφέρεται ότι το καλοκαίρι του 2025, ο συντάκτης αντικατέστησε τον παλιό του θερμοστάτη με ένα ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης θέρμανσης, το οποίο κόστισε περίπου 930 λίρες.

Το νέο σύστημα θέρμανσης περιελάμβανε έξυπνους θερμοστάτες στα 13 καλοριφέρ, αισθητήρες θέρμανσης και εφαρμογή για το κινητό. Μάλιστα, με τη βοήθεια του ΑΙ, μπορούσε να προσαρμόσει αυτόματα τη θέρμανση ανάλογα με τις ανάγκες του σπιτιού και του κάθε δωματίου.

Επιπλέον, το σύστημα είχε την δυνατότητα να αναγνωρίσει πότε ένα παράθυρο παραμένει ανοιχτό, με αποτέλεσμα να απενεργοποιεί τη θέρμανση στον συγκεκριμένο χώρο.

Παράλληλα, απενεργοποιούσε τη θέρμανση όταν δεν ήταν κανείς στο σπίτι και την ενεργοποιούσε λίγο πριν από την άφιξή του.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για την ενεργοποίηση των προηγμένων λειτουργιών του ΑΙ απαιτούνταν συνδρομή 3,99 λιρών το μήνα, ή 29,99 λίρες τον χρόνο, με το «πείραμα» να διαρκεί για περίπου δύο έτη.

Τα αποτέλεσμα στον τελικό λογαριασμό θέρμανσης

Αν και αρχικά η συγκεκριμένη πρακτική φάνταζε ασύμφορη οικονομικά και ενεργειακά, καθώς το σπίτι παρέμενε συνέχεια ζεστό, τα τελικά αποτελέσματα εξέπληξαν ευχάριστα τον Samuel Gibbs.

Αρχικά, με το χειροκίνητο σύστημα θέρμανση η κατανάλωση ανερχόταν στα 14.316,7 kWh φυσικού αερίου, ένα νούμερο που μειώθηκε στο 11.735,7 kWh, όταν άρχισε να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίστοιχα, η εξοικονόμηση έφτασε στο 18%, δηλαδή 2.581 kWh, ένας αριθμός που σε χρήματα αντιστοιχούσε σε περίπου 205,70 λίρες.

Η πρακτική του συντάκτη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έξυπνη διαχείριση της θέρμανσης μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση, χωρίς να περιορίζεται η ζέστη μέσα στο σπίτι.

Ο ξεχωριστός έλεγχος κάθε δωματίου επέτρεψε στον ίδιο, να διατηρήσει το σαλόνι ζεστό κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να χρειάζεται να θερμαίνει ταυτόχρονα και άλλους χώρους του σπιτιού. Αντίστοιχα, οι αισθητήρες του συστήματος είχαν την δυνατότητα να εντοπίσουν την υγρασία ενεργοποιώντας το σύστημα αφυγραντήρα, ενώ έγινε κατανοητό ότι η διαχείριση της θέρμανσης μπορεί να συνδυαστεί με τη χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.