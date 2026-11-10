Πώς ο John Nellis κατάφερε να χάσει περίπου 20 κιλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, περίπου, τριών μηνών; Η καθημερινότητά του και οι συνήθειες που άλλαξε.

Για πολλούς ανθρώπους η απώλεια του βάρους αποτελεί μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, ιδιαίτερα όταν η καθημερινότητα συνοδεύεται από πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, συνεχείς μετακινήσεις και περιορισμένο χρόνο, συνθήκες που δεν αφήνουν περιθώρια για ένα σταθερό πρόγραμμα διατροφής.

Με αυτή την πρόκληση ήρθε αντιμέτωπος και ο John Nellis, ο οποίος, σύμφωνα με το menshealth.com, κατάφερε να χάσει περίπου 20 κιλά μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος, μείωσε το σωματικό του βάρος από 120 κιλά στα 100, με την προσπάθειά του να την καταγράφει ο YouTuber Browney.

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Ο John Nellis ανήκει στην κατηγορία ανθρώπων που η καθημερινότητα, το εργασιακό του πλάνο και οι συνεχείς μετακινήσεις δεν του άφηναν τα περιθώρια να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής, με τις επιλογές του να συνοδεύονται συχνά από γρήγορα σνακ, χωρίς θρεπτική αξία.

Ξεκινώντας την προσπάθειά του, ο John Nellis, εστίασε έτσι ώστε να διατηρεί θερμιδικό έλλειμμα, ακόμη και όταν βρισκόταν σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία, ή επαγγελματικές υποχρεώσεις.

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Δεν προσπάθησε να ακολουθήσει ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, αλλά να κάνει πιο συνειδητές επιλογές.

Για παράδειγμα, σε ένα από τα ταξίδια του, αφαίρεσε ορισμένα υλικά από ένα μπέργκερ με κοτόπουλο, ώστε να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπλέον θερμίδες και να δώσει περισσότερη έμφαση στην πρωτεΐνη.

Παράλληλα, προσπάθησε να μην μειώσει τις κοινωνικές του δραστηριότητες, προσέχοντας βέβαια, τις ποσότητες φαγητού που κατανάλωνε.

Οι αλλαγές στη φυσική του κατάσταση

Εκτός από την απώλεια του βάρους, ο John Nellis, κατάφερε να βελτιώσει και την φυσική του κατάσταση.

Ο ίδιος, είχε δηλώσει αρχικά ότι είχε αδυναμία ώστε να πραγματοποιήσει ακόμη και μία έλξη στο μονόζυγο, ενώ πλέον μπορεί να κάνει τουλάχιστον έξι, χωρίς βοήθεια.

Παράλληλα, διπλασίασε τις κάμψεις, καταφέρνοντας να κάνει 44 από 22, ενώ βελτίωσε και τον χρόνο του στο τρέξιμο 100 μέτρων.

Βέβαια, ο John Nellis, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, φαίνεται πως κατάφερε να υιοθετήσει μία διαφορετική αντίληψη σε σχέση με την υγεία και τον τρόπο ζωής του. Ενώ, μάλιστα, δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον την προσπάθειά του ως μία προσωρινή δίαιτα, αλλά ως την αρχή μιας μακροχρόνιας αλλαγής.