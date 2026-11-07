Η βιταμίνη Β12 έχει έρθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την πιθανή σχέση με την καρδιαγγειακή υγεία.

Η βιταμίνη Β12, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που ενισχύει σημαντικά τον οργανισμό σε διάφορες λειτουργίες τους. τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για την πιθανή σχέση που παρουσιάζει με την καρδιαγγειακή υγεία.

Το ερώτημα, ωστόσο, που προκύπτει είναι αν τελικά τα συμπληρώματα βιταμίνης Β12, μπορούν να προστατεύσουν την καρδιά και αν τελικά συνδέονται με κάποια άλλη θετική επίδραση στον οργανισμό.

Σύμφωνα με το medicalnewstoday.com, μια νέα έρευνα έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα, καθώς οι μελετητές ισχυρίζονται ότι η βιταμίνη Β12 επηρεάζει ορισμένες λειτουργίες που σχετίζονται με τα αιμοφόρα αγγεία. Όμως, η λήψη συμπληρωμάτων δεν φαίνεται να προλαμβάνει με συνέπεια τα σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως το έμφραγμα.

Βιταμίνη Β12 για την υγεία της καρδιάς;

Οι ερευνητές εστίασαν το ενδιαφέρον τους στο αν τελικά η συγκεκριμένη βιταμίνη του συμπλέγματος Β, μπορεί να ενισχύσει την καρδιά και την προστατεύσει δυνητικά από παθήσεις

Οι επιστήμονες για να εξετάσουν το ερώτημα επικεντρώθηκαν στον μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης, ένα αμινοξύ, που τα αυξημένα επίπεδά του μπορεί να συνδέονται με προβλήματα στα αιμοφόρα αγγεία και στον υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

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Παράλληλα, άλλες μελέτες έχουν συνδέσει τη βιταμίνη Β12 με την υγεία της καρδιάς και την πρόληψη διάφορων παθήσεων. Δοκιμές, ωστόσο έδειξαν ότι η μειωμένη ομοκυστεΐνη δεν μεταφράζεται απαραίτητα με λιγότερα ποσοστά εμφραγμάτων.

Που εντοπίζεται το πιθανότερο όφελος της βιταμίνης Β12

Από τις σχετικές μελέτες, προέκυψε ότι αν και τόσα χρόνια η βιταμίνη Β12 ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την υγεία της καρδιάς, το όφελος παρουσιάζεται στην πρόσληψη εγκεφαλικών επεισοδίων.

Οι περισσότερες σχετικές μελέτες, ωστόσο, εξέτασαν τον συνδυασμό τουθ φυλλικού οξέος, της βιταμίνης Β12 και της βιταμίνης Β6, επομένως το όφελος, μπορεί να μην οφείλεται αποκλειστικά στην δράση της Β12.

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί εξηγούν ότι η βιταμίνη Β12 παραμένει απαραίτητη για τον οργανισμό και οποιαδήποτε έλλειψή της θα πρέπει να καλύπτεται άμεσα για την υγεία του οργανισμού.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να συνδέουν τη δράση της με την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.