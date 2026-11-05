Η προσθήκη των δύο φρούτων στην καθημερινή διατροφή μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη στην υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας.

Τα φρούτα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινή διατροφή των ανθρώπων, με ορισμένα από αυτά να ξεχωρίζουν για τις ευεργετικές τους ιδιότητες και τα θρεπτικά συστατικά τους που συμβάλλουν στην συνολική υγεία του οργανισμού. Ανάμεσα στα φρούτα που ξεχωρίζουν είναι το αβοκάντο και το μάνγκο, τα οποία φαίνεται να υποστηρίζουν σημαντικά την υγεία της καρδιάς.

Σύμφωνα με το sciencedaily.com, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιου Illinois Institute of Technology και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Heart Association, εστίασε στα σημαντικά καρδιαγγειακά οφέλη που παρέχουν τα δύο φρούτα, ιδιαίτερα σε άτομα με προδιαβήτη.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το μάνγκο και το αβοκάντο

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν 82 ενήλικες, ηλικίας από 25 έως 60 ετών, με προδιαβήτη και αυξημένο σωματικό βάρος.

Οι εξεταζόμενοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με τη μία να καταναλώνει επί οκτώ εβδομάδες ένα μέτριο αβοκάντο και ένα φλιτζάνι φρέσκο μάνγκο, ενώ η άλλη ακολουθούσε μία αντίστοιχη, σε θερμίδες, διατροφή, χωρίς την προσθήκη των δύο φρούτων.

Τα αποτελέσματα και στις δύο ομάδες ήταν εμφανή, παρουσιάζοντας ιδιαίτερη βελτίωση στη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το sciencedaily.com, η ομάδα που κατανάλωνε το μάνγκο και το αβοκάντο καθημερινά παρουσίασε αύξηση της ενδοθηλιοεξαρτώμενης αγγειοδιαστολής (FMD), φτάνοντας στο 6,7%, σε σχέση με την αντίθετη ομάδα που η ίδια παράμετρος μειώθηκε στο 4,6%.

Ο όρος ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή (FMD), είναι ένας σημαντικός δείκτης της υγείας των αγγείων.

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν θετικές αλλαγές στην αρτηριακή πίεση, κυρίως στους άνδρες. Συγκεκριμένα, σε όσους καταναλώνουν καθημερινά αβοκάντο και μάνγκο, η κεντρική αρτηριακή πίεση μειώθηκε κατά 1,9 mmHg. Στην αντίθετη ομάδα, παρατηρήθηκε στους άνδρες, αύξηση της ίδια τιμής κατά 5 mmHg, κατά μέσο όρο.

Παράλληλα, δεν παρατηρήθηκε αύξηση του σωματικού βάρους, ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στη χοληστερόλη, στο σάκχαρο και τους δείκτες της φλεγμονής.

Τα θρεπτικά συστατικά των δύο φρούτων – Τι προσφέρουν στην υγεία της καρδιάς;

Το μάνγκο και το αβοκάντο αποτελούν δύο φρούτα που κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στην αφορά, με πολλούς ανθρώπους να τα εντάσσουν στην καθημερινή τους διατροφή.

Το μάνγκο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, ένα αντιοξειδωτικό συστατικό που προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, ενώ περιέχει και φυτικές ίνες, οι οποίες υποστηρίζουν την πέψη, τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και τον έλεγχο του σωματικού βάρους.

Το αβοκάντο, αντίστοιχα, ξεχωρίζει για τα ακόρεστα λιπαρά του, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης. Παράλληλα, προσφέρει στον οργανισμό φυτικές ίνες και κάλιο, ένα μέταλλο που συμμετέχει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Το σχετικό δημοσίευμα, ωστόσο, αναφέρει ότι οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η μελέτη διήρκησε μόλις οκτώ εβδομάδες και αφορούσε μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με προδιαβήτη.