Ο επικεφαλής της HELLENIQ ENERGY άσκησε κριτική στη μονοδιάστατη προσέγγιση της ευρωπαϊκής πράσινης πολιτικής.

Την ανάγκη για μια ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση, που θα συνδυάζει την περιβαλλοντική προστασία με την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, από το διεθνές ενεργειακό συνέδριο ADIPEC 2026 στο Άμπου Ντάμπι.

Ο επικεφαλής της HELLENIQ ENERGY άσκησε κριτική στη μονοδιάστατη προσέγγιση της ευρωπαϊκής πράσινης πολιτικής, επισημαίνοντας ότι συνέβαλε στην υποεπένδυση στον τομέα της διύλισης, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται πλέον να επανεξετάζει τη στρατηγική της, αν και εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης θα έχει διάρκεια.

Κριτική στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική

Συμμετέχοντας σε δύο θεματικές ενότητες του συνεδρίου, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι οι ενεργειακές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον όπου «οι αναταράξεις αποτελούν πλέον την κανονικότητα».

Αναφέρθηκε στις διαδοχικές κρίσεις της πανδημίας, του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας και της έντασης στον Περσικό Κόλπο, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενισχύουν την ευελιξία και την ανθεκτικότητά τους.

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Ως παράδειγμα παρουσίασε τον μετασχηματισμό της HELLENIQ ENERGY, ο οποίος επέτρεψε στον όμιλο να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας και να διατηρεί επαρκή αποθέματα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των τριών παράκτιων διυλιστηρίων του στη Μεσόγειο.

Η εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες και η ενεργειακή μετάβαση

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεχιζόμενη αύξηση της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης, υπογραμμίζοντας ότι περισσότερο από το 50% των ενεργειακών αναγκών εξακολουθεί να καλύπτεται από υδρογονάνθρακες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας αποτελεί αναγκαιότητα, ωστόσο δεν μπορεί να βασιστεί στην άμεση και ολοκληρωτική εγκατάλειψη του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

«Χρειάζεται να προχωρήσουμε στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά δεν μπορούμε να εξαλείψουμε πλήρως τους υδρογονάνθρακες από την εξίσωση. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές», τόνισε.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο κ. Σιάμισιης πραγματοποίησε επίσης επαφές με κορυφαία στελέχη της διεθνούς ενεργειακής βιομηχανίας.