Η Ομοσπονδία ζητεί να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι υποθέσεις και να τιμωρηθούν όσοι αποδεδειγμένα εμπλέκονται, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, με φόντο τις αποκαλύψεις για την Pizza Fan και το Χωριάτικο και τις καταγγελίες για εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ), ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Σε βάθος διερεύνηση των υποθέσεων φοροδιαφυγής

Στον απόηχο των αποκαλύψεων για τη δράση κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και την ενδεχόμενη συμμετοχή εφοριακών σε αυτά, η Ομοσπονδία ζητεί να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι υποθέσεις και να τιμωρηθούν όσοι αποδεδειγμένα εμπλέκονται, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην, όπως υποστηρίζει, στοχοποίηση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και στη συλλήβδην απαξίωση του κλάδου, προτού ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση των υποθέσεων.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ υπογραμμίζει ότι μεμονωμένα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να στιγματίζεται το σύνολο των εφοριακών, οι οποίοι, όπως επισημαίνει, εργάζονται καθημερινά υπό συνθήκες σοβαρής υποστελέχωσης, αυξημένου φόρτου εργασίας και διαρκούς πίεσης.

Αυστηροί έλεγχοι στο «πόθεν έσχες» των υπαλλήλων

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι οι εφοριακοί υπόκεινται σε ιδιαίτερα αυστηρό καθεστώς ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης, καθώς οι έλεγχοι «πόθεν έσχες» εκτείνονται σε βάθος δεκαετίας, σε αντίθεση με την πενταετία που ισχύει για άλλες κατηγορίες υπόχρεων.

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Η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τόσο για την προστασία των εργαζομένων από φαινόμενα γενικευμένης στοχοποίησης όσο και για την ουσιαστική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Όπως τονίζει, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προϋποθέτει επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών, θεσμική θωράκιση των εφοριακών και έμπρακτη στήριξη του έργου τους.