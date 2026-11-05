Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλώνουν σε όλη τη Γαλλία καθώς ξεσπούν συγκρούσεις εν μέσω διαμαρτυριών για το κόστος ζωής.

Η ακρίβεια, η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης και η στασιμότητα των μισθών βρίσκονται στο επίκεντρο των κοινωνικών αντιδράσεων στη Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το αυξημένο κόστος ζωής.

Τα αιτήματα για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα κοινωνικό κλίμα που θυμίζει τις μαζικές κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018.

Πανεθνική απεργία σήμερα στη Γαλλία με συμμετοχή πολλών κλάδων

Σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα πανεθνική ημέρα απεργιακής δράσης, καθώς τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας καλούν εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μισθολογικές διεκδικήσεις, η ακρίβεια, η προστασία των δημόσιων υπηρεσιών και η αντίθεση στις περικοπές που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Στην απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και στη δημόσια διοίκηση. Ως αποτέλεσμα, αναμένονται προβλήματα στις μετακινήσεις, στη λειτουργία των σχολείων και σε άλλες βασικές υπηρεσίες.

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Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και περισσότερους πόρους για τις δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο παγώματος των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και στις δημοσιονομικές περικοπές που, όπως υποστηρίζουν, θα επιβαρύνουν περαιτέρω τα νοικοκυριά.

Η κινητοποίηση της 5ης Νοεμβρίου αποτελεί συνέχεια ενός κύματος διαδηλώσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή εργαζομένων, μαθητών, φοιτητών και κοινωνικών οργανώσεων.

Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους - Επεισόδια σε Παρίσι και άλλες πόλεις

Η ένταση των κοινωνικών αντιδράσεων αποτυπώθηκε στις τρεις διαδοχικές εβδομάδες διαδηλώσεων που προηγήθηκαν. Στις 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στις 24 Οκτωβρίου ο αριθμός ανήλθε σε 410.000, ενώ στις 31 Οκτωβρίου καταγράφηκαν περίπου 320.000 διαδηλωτές.

Οι κινητοποιήσεις της τελευταίας ημέρας σημαδεύτηκαν από επεισόδια στο Παρίσι, τη Λιόν και άλλες πόλεις. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και υδροφόρων οχημάτων, ενώ καταγράφηκαν συγκρούσεις με ομάδες διαδηλωτών, βανδαλισμοί και συλλήψεις. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, οι συλλήψεις σε όλη τη χώρα έφτασαν τις 565.

Για τη σημερινή απεργία και τις διαδηλώσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες να αναπτύσσονται σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Η κυβέρνηση αντιμέτωπη με αυξανόμενη κοινωνική πίεση

Η νέα απεργιακή κινητοποίηση δημιουργεί πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική δυσαρέσκεια συνδυάζεται με τις αντιδράσεις για την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και τις αλλαγές στην εκπαίδευση.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους μετά τις συναντήσεις με την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Το βασικό ζητούμενο για τους διαδηλωτές παραμένει η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, με αυξήσεις στις αποδοχές που θα μπορούν να αντισταθμίσουν την επιβάρυνση από το κόστος των καθημερινών αναγκών.

Φωτο: AP