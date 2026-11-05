Η επικράτηση των Δημοκρατικών σε πέντε πολιτείες με καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων ενδέχεται να επιβραδύνει σημαντικά την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.

Νέα δεδομένα για την ανάπτυξη των data centers στις ΗΠΑ δημιουργεί η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς ενισχύονται οι προοπτικές αυστηρότερων περιορισμών στις επενδύσεις υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η εξέλιξη προκαλεί ανακατατάξεις στη Wall Street, με κερδισμένους τους τεχνολογικούς κολοσσούς και χαμένους τους κατασκευαστές ημιαγωγών.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η επικράτηση των Δημοκρατικών σε πέντε πολιτείες με καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων ενδέχεται να επιβραδύνει σημαντικά την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, βάζοντας φρένο σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επενδυτικούς κλάδους της αμερικανικής οικονομίας.

Στο Τέξας, στο Οχάιο και σε άλλες πολιτείες, η πολιτική συζήτηση μετατοπίζεται πλέον από τον ανταγωνισμό για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη στις επιπτώσεις που έχουν τα data centers στις τοπικές κοινωνίες.

Το αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η επιβάρυνση των δικτύων και η υψηλή κατανάλωση νερού αναδεικνύονται σε βασικά ζητήματα, ενισχύοντας τις πιέσεις για αυστηρότερο έλεγχο και ενδεχόμενη αναστολή νέων κατασκευών.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί πιθανή ανατροπή της μέχρι σήμερα πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία είχε ενθαρρύνει την ταχεία επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

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Ανακατατάξεις στη Wall Street

Οι επενδυτές αντέδρασαν με μαζικές πωλήσεις μετοχών εταιρειών που συνδέονται άμεσα με την κατασκευή data centers, όπως η Nvidia και η Micron, καθώς ενδεχόμενη επιβράδυνση των έργων θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για εξοπλισμό και ημιαγωγούς.

Αντίθετα, οι μετοχές των Microsoft, Alphabet και Amazon ενισχύθηκαν, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι όμιλοι συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους επενδυτές σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι περιορισμοί στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές των υπηρεσιών υπολογιστικής ισχύος, ενισχύοντας την κερδοφορία των υφιστάμενων παρόχων.

Παράλληλα, η επιβράδυνση των επενδύσεων ενδέχεται να περιορίσει τον κίνδυνο υπερπροσφοράς υποδομών και υπερβολικών κεφαλαιουχικών δαπανών.

Τέλος στην ανεξέλεγκτη επέκταση των data centers;

Η Wall Street φαίνεται να προεξοφλεί ότι η εποχή της ανεξέλεγκτης επέκτασης των data centers μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της.

Η νέα πολιτική ισορροπία ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική αποδοτικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αντί στη συνεχή κατασκευή νέων.