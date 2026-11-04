Έτοιμος ο Χακίμ Τζέφρις για πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Χακίμ Τζέφρις, νυν ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή των ΗΠΑ, ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Μέχρι στιγμής, οι Δημοκρατικοί έχουν εξασφαλίσει 237 έδρες στη Βουλή, νικώντας κατά κράτος τους Ρεπουμπλικάνους.

Με συντριπτική πλειοψηφία στην κάτω βουλή, ο Τζέφρις είναι έτοιμος να γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ιστορία των ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο, μόλις ορκιστεί το νέο Κογκρέσο, θα ψηφίσει για την υποψηφιότητα του Τζέφρις, καθώς και για εκείνες τυχόν άλλων Δημοκρατικών μελών που θα θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση.

«Τώρα πρέπει να επιτύχουμε τη δραματική αλλαγή που απαιτεί ο αμερικανικός λαός ως πλειοψηφία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Χακίμ Τζέφρις, ενώ παράλληλα σκιαγράφησε τα σχέδια της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη νέα χρονιά.