Ο Τραμπ παραμένει πρόεδρος, υπενθυμίζει ο Λευκός Οίκος.

Με μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και ένα αυτοκόλλητο που είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της συμμετοχής στις εκλογές, το ΤΙΜΕ αποτυπώνει εμφατικά την ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Στο εξώφυλλο, το αυτοκόλλητο με το μήνυμα «Ψήφισα» κλείνει το στόμα του Αμερικανού προέδρου, μετά τη στροφή των ψηφοφόρων στους Δημοκρατικούς, που πλέον έχουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2118044562815955243}

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος θεώρησε απαραίτητο να υπενθυμίσει την Τετάρτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2117972737536750014}

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Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε αρχικά ότι σε μεγάλο βαθμό έχει δίκιο ο Τζ. Ντ. Βανς, που σε ανάρτηση- ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος, απέδωσε ξεκάθαρα την ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο στο Ιράν. Όμως, ο Τραμπ είπε ότι θα έκανε ξανά την ίδια κίνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέρα από τη σύγκρουση, προκειμένου η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ξανά την άποψη ότι θα τα πάει καλά με τους Δημοκρατικούς. Αλλά φρόντισε να υπενθυμίσει εκ νέου ότι έχει την εξουσία να ασκήσει βέτο, εάν δεν του αρέσουν όσα θα κάνουν οι Δημοκρατικοί.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2118044562815955243}

Άλλωστε και ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την άποψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρακάμψει το Κογκρέσο, καταφεύγοντας σε εκτελεστικά διατάγματα. «Εδώ και δύο χρόνια ο Τραμπ κυβερνά χωρίς να συμβουλεύεται το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξουν τα πράγματα τώρα;», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.