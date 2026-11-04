Η ανάλυση του Βανς για τα αίτια της ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος». Αυτή είναι η εξήγηση του Τζ. Ντ. Βανς για τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Και σε αυτή την ανάρτηση, που αποδίδει την ήττα στον πόλεμο στο Ιράν, το CNN «βλέπει» κίνηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Ο Βανς ανάρτησε μια ανάλυση 617 λέξεων για την εκλογική ήττα στο Χ, στον προσωπικό του λογαριασμό και όχι εκείνον του αντιπροέδρου των ΗΠΑ. «Δεν άργησε» σχολιάζει το CNN, που «διαβάζει» την ανασκόπηση του Βανς για τις εκλογές ως μια «ξεκάθαρη προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ» και να «σώσει τις ελπίδες του» να είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Στην ανάρτηση, «κατακεραυνώνει» τις τακτικές των Ρεπουμπλικάνων στην προεκλογική εκστρατεία, τα μηνύματα για την οικονομία και υποστηρίζει ότι το κόμμα δεν είχε επαφή με τα προβλήματα του έθνους. Όλες αυτές οι στρατηγικές αποφάσεις ελήφθησαν από τον πρόεδρο, σχολιάζει το CNN. Ρητά γράφει: «Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», στοχεύοντας στην πιο σημαντική απόφαση της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνει το αμερικανικό δίκτυο.

Η κριτική του δεν έχει σκοπό μόνο να υπονοήσει ότι ήταν από την αρχή κατά του πολέμου. Είναι «μια ξεκάθαρη προσπάθεια» να προσεγγίσει την πτέρυγα του Τάκερ Κάρλσον σε ό,τι έχει απομείνει από τον συνασπισμό του MAGA, το οποίο προσέλκυσε το μότο του Τραμπ «όχι άλλοι ξένοι πόλεμοι», σχολιάζει το CNN.

Ωστόσο, συνεχίζει το αμερικανικό δίκτυο, το ερώτημα μετά το φιάσκο των Ρεπουμπλικανών είναι εάν κάποιος που σχετίζεται με τον αντιδημοφιλή πόλεμο, με οποιονδήποτε τρόπο- και αυτό περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο- θα μπορέσει να το εξηγήσει στην προεκλογική εκστρατεία για το 2028.

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Η ανάλυση του Βανς για την ήττα στις εκλογές

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος χθες το βράδυ», γράφει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση στο Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο, ωστόσο υπεραμύνθηκε του πολέμου που ξεκίνησε ο ίδιος. «Πιστεύω ότι εν μέρει ήταν το Ιράν, αλλά την ίδια ώρα ο κόσμος κατάλαβε τη σημασία αυτού που έχουμε κάνει με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε την απώλεια της Γερουσίας για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα κόστος που άξιζε. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αυτό τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Αλλά όλοι ξέρουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού θα πάμε στη συνέχεια, πρέπει να ξεκινήσει από αυτό», αναφέρει στην ανάρτηση.

Ο Βανς επισημαίνει πως όσοι ψήφισαν τον ίδιο και τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές προσήλθαν στις κάλπες, αλλά όχι για να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς. «Αναμφισβήτητα, υπάρχουν μέρη στα οποία θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα με τη συμμετοχή. Όμως, το βασικό πρόβλημα δεν είναι η συμμετοχή. Είναι ότι πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν Τραμπ/ Βανς το 2024, ψήφισαν τους Δημοκρατικούς το 2026», υπογραμμίζει.

«Θα υπάρξουν πολλές εσωτερικές διαμάχες και διαφωνίες για το τι συνέβη και γιατί. Ένας από τους δημοσκόπους που σέβομαι πραγματικά μου είπε ότι το μήνυμά μας για την οικονομία δεν ήταν αρκετά σαφές στο τέλος. Είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει. Όμως, ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους», τονίζει, προτού κάνει αναφορά στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Βανς επικαλείται και δεύτερο δημοσκόπο, ο οποίος ρώτησε τους ψηφοφόρους που γύρισαν την πλάτη στους Ρεπουμπλικανούς τι θα τους έκανε να επιστρέψουν. Οι τέσσερις κορυφαίες απαντήσεις, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ ήταν: «1. Τερματισμός του πολέμου, 2. Εστίαση στο κόστος και τον πληθωρισμό, 3. Να βάλουμε την Αμερική πάνω από όλα, 4. Να αλλάξουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ συμφωνεί με τον Βανς

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Τζ. Ντ. Βανς, ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στην ανάλυση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ για την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Κάθε λέξη του», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του Τζ. Ντ. Βανς. Τόσο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, όσο και ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ έχουν εκφράσει κατ’ ιδίαν τις επιφυλάξεις τους για τον συνεχιζόμενο πόλεμο, σημειώνει το CNN.

{https://x.com/DonaldJTrumpJr/status/2118018423221608480}