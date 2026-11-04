Ο Μασκ διέθεσε περίπου 446 εκατομμύρια δολάρια -το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανήσει ποτέ μη υποψήφιος σε εκλογική αναμέτρηση- εκ των οποίων περισσότερα από 200 εκατομμύρια αφορούσαν εκλογικές αναμετρήσεις στο Τέξας.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών, Έλον Μασκ, συγκαταλέγεται στους ηττημένους στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει υποψηφίους που τελικά δεν κατάφεραν να επικρατήσουν.

Διέθεσε περίπου 446 εκατομμύρια δολάρια -το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανήσει ποτέ μη υποψήφιος σε εκλογική αναμέτρηση- εκ των οποίων περισσότερα από 200 εκατομμύρια αφορούσαν εκλογικές αναμετρήσεις στο Τέξας. Οι υποψήφιοι που υποστήριξε σε ολόκληρη τη χώρα υπέστησαν συντριπτικές ήττες, χάνοντας σχεδόν παντού. Μεταξύ των υποψηφίων που ηττήθηκαν ήταν ο Κεν Πάξτον (Τέξας) και ο Βιβέκ Ραμασουάμι (Οχάιο).

Αβέβαιο το μέλλον των σχεδίων για δημιουργία data centers

Ιδιαίτερα αβέβαιο καθίσταται πλέον το μέλλον των σχεδίων του για την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου data centers σε ολόκληρο το Τέξας, μετά την απρόσμενη νίκη της Δημοκρατικής Τζίνα Χινοχόσα απέναντι στον εν ενεργεία κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ στις εκλογές για την ανάδειξη κυβερνήτη της πολιτείας.

«Τα κέντρα δεδομένων στο Διάστημα αρχίζουν να φαίνονται αρκετά ελκυστική προοπτική αυτήν τη στιγμή», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X το πρωί της Τετάρτης, αξιοποιώντας το εκλογικό αποτέλεσμα για να προβάλει ένα σχέδιο που επιδιώκει να υλοποιήσει.

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Λίγο αργότερα, συνέχισε με ένα ειρωνικό σχόλιο για εκλογική παρέμβαση, γράφοντας: «Φαίνεται ότι η παρέμβαση των διαστημικών μου λέιζερ στις εκλογές δεν λειτούργησε αυτή τη φορά».

Το Τέξας, την πολιτεία που ο Μασκ έχει επιλέξει ως νέα του έδρα, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό κόμβο για την ανάπτυξη και κατασκευή κέντρων δεδομένων, με τον Άμποτ να αποτελεί ισχυρό σύμμαχο τόσο των ηγετικών στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας όσο και της Wall Street.

«Ενώ σε ολόκληρη τη χώρα εντείνεται η αντίδραση στην επέκταση των κέντρων δεδομένων, το Τέξας προοριζόταν να αποτελέσει έναν παράδεισο για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι εταιρείες θα μπορούσαν να κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων ανεξάρτητα από όσα συνέβαιναν στην υπόλοιπη Αμερική», δήλωσε ο Σαμ Κόπελμαν, εκδότης του Hunterbrook Media. «Αυτές οι εκλογές άλλαξαν εντελώς τα δεδομένα», πρόσθεσε.

Με τους Δημοκρατικούς να αναλαμβάνουν τον έλεγχο του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Μασκ ενδέχεται επίσης να βρεθεί στο στόχαστρο ενός κόμματος που επιδιώκει να ασκήσει αυστηρότερο έλεγχο στους επικεφαλής των τεχνολογικών κολοσσών. Ορισμένοι Δημοκρατικοί ζητούν ήδη να κληθούν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεχνολογικών κολοσσών να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου.

«Οι ψηφοφόροι απέρριψαν τους Ρεπουμπλικανούς, εν μέρει επειδή είχαν εξαγοραστεί από δισεκατομμυριούχους της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε το βράδυ της Τρίτης ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας, Γκρεγκ Κασάρ, σε ανακοίνωσή του. «Οι Δημοκρατικοί πρέπει να τους ζητήσουν να λογοδοτήσουν, αντί να εισπράττουν τις επιταγές τους», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Politico