Μαθητές και φοιτητές ετοιμάζουν συλλαλλητήριο στα Προπύλαια για να διαδηλώσουν για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Παιδείας με κύριο πρόβλημα την υποχρηματοδότηση.

Μαθητές και φοιτητές ετοιμάζονται δυναμικά για νέο πανεκπαιδευτικό ξεσηκωμό και συλλαλητήριο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου διεκδικώντας δημόσια και δωρεάν Παιδεία, καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και ουσιαστική ενίσχυση των σχολείων και των πανεπιστημίων.

Το κεντρικό ραντεβού στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ κινητοποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Με σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία», οι μαθητές και οι φοιτητές απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής, συνδέοντας τις διεκδικήσεις τους με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις της νεολαίας στη Γαλλία.

Τα αιτήματα των μαθητών

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή της στις ελλείψεις των σχολείων, στην ακρίβεια και στην επιβάρυνση των οικογενειών, αλλά και στις αλλαγές που σχεδιάζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα με αιχμή του δόρατος το «Εθνικό Απολυτήριο». Οι μαθητές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Τι θα ισχύσει με τα σχολεία και τις απουσίες λόγω πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Παρά το κάλεσμα των μαθητών για «κλειστά σχολεία», δεν προβλέπεται οριζόντια αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά και θα τηρηθεί παρουσιολόγιο. Η συμμετοχή των μαθητών στο συλλαλητήριο δεν συνεπάγεται αυτομάτως κλείσιμο της σχολικής μονάδας. Οι αποφάσεις για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις λαμβάνονται από τα 15μελή μαθητικά συμβούλια, ενώ τα μαθήματα δεν αναστέλλονται και μόνο της απόφασης για συμμετοχή στη διαμαρτυρία. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατάληψης του σχολείου. Παράλληλα τοίζεται ότι θα τηρηθεί κανονικά παρουσιολόγιο καθώς πρόκειται για μια καθόλα σχολική μέρα.

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Οι διεκδικήσεις των φοιτητών

Στο συλλαλητήριο θα συμμετάσχουν μαζικά και φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι θέτουν στο επίκεντρο την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης. Οι φοιτητές ζητούν έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ΑΕΙ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, όπως η θέρμανση και η συντήρηση των υποδομών, καθώς και ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας. Επιπρόσθετα κφράζουν την αντίθεσή τους στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ενώ ζητούν σύγχρονες και ασφαλείς πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών και πτυχία που θα εξασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται ακόμη η αντίθεση στις διαγραφές φοιτητών, η κατάργηση του θεσμικού πλαισίου που, όπως υποστηρίζουν, ενισχύει την καταστολή στα πανεπιστήμια, καθώς και μέτρα για τη φοιτητική στέγαση, όπως αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων.

Όπως δηλώνει φοιτητής στο Dnews «Η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζεται μόνο με μεταρρυθμίσεις στα χαρτιά. Χρειάζεται επαρκής χρηματοδότηση, επενδύσεις σε ασφαλείς υποδομές, ουσιαστική φοιτητική και μαθητική μέριμνα. Χωρίς αυτά, οι εξαγγελίες για ένα καλύτερο εκπαιδευτικό παραμένουν κενές περιεχομένου. Βγαίνουμε στο δρόμο μαζί με τους μαθητές για να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας σε ίσες δυνατότητες μόρφωσης για όλους, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.»