Μαθητές και φοιτητές μπαίνουν ξανά στο χορό των κινητοποιήσεων με πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, τα αιτήματά τους.

Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου προγραμματίζουν μαθητές και φοιτητές με επίκεντρο τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Ακολουθώντας το παράδειγμα της νεολαίας στη Γαλλία που διεκδικεί καλύτερες συνθήκες σπουδών σε όλες τις βαθμίδες, μαθητές και φοιτητές ενώνουν τις δυνάμεις τους και απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις διαδηλώσεις στα Προπύλαια και τις μεγάλες πόλεις της επικράτειας.

Το ραντεβού είναι προγραμματισμένο για συγκέντρωση στις 11:00 στα Προπύλαια,για συγκέντρωση στις 11:00 στα Προπύλαια, με σύνθημα «Ξανά κλειστά πανεπιστήμια και κλειστά σχολεία και όλοι στον δρόμο! Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία!». Η μαθητιώσα και η φοιτητιώσα νεολαία παίρνει τη σκυτάλη των διαδηλώσεων από την Γαλλία και καλεί σε πανελλαδική πανεκπαιδευτική συμμετοχή διεκδικώντας δημόσια και δωρεάν Παιδεία και στέλνοντας μήνυμα υπέρ της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση.

Το κάλεσμα των μαθητών: «Σε Ελλάδα και Γαλλία ίδια προβλήματα, παντού ξεσηκωμός»

Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας ξεσηκώνονται και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών της Αθήνας δείχνει το δρόμο των κινητοποιήσεων. «Κλείνουμε τα σχολεία την Πέμπτη 4η Νοέμβρη και βουλιάζουμε ξανά τους δρόμους για τα δικαιώματά μας. Δεν ανεχόμαστε να μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά για την Παιδεία ενώ δίνουν δις. ευρώ σε πολέμους, σε εξοπλισμούς για τα σφαγεία του ΝΑΤΟ, δε συμβιβαζόμαστε να μην βγάζουν οι οικογένειές μας τον μήνα, να μην μπορούμε να πάμε ούτε μέχρι το κυλικείο από την ακρίβεια ενώ επιχειρηματίες, σουπερμαρκετάδες, εφοπλιστές, βιομήχανοι πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους, δεν αντέχουμε άλλο το σχολείο εξοντωτικό, εξεταστικό κέντρο που σχεδιάζουν να το κάνουν ακόμη χειρότερο με το Εθνικό Απολυτήριο και τις Τριπλές Πανελλήνιες. Τα αιτήματά μας περιμένουν απάντηση και θα αγωνιζόμαστε μέχρι να κατακτήσουμε όσα ζητάμε!».

Μεταξύ άλλων οι μαθητές διεκδικούν χρηματοδότηση και άμεσο σχέδιο ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών κτηρίων, κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία αλλά και να αποσυρθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές. Τέλος ζητάνε δωρεάν σνακ στους μαθητές και μείωση των τιμών στα σχολικά κυλικεία με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής.

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Μαθητικό συλλαλητήριο και «κλειστά σχολεία» στις 5/11: Τι ισχύει για μαθήματα και απουσίες

Οι μαθητητές στην ανακοίνωσή για το συλλαλητήριο κάνουν λόγο για «κλειστά σχολεία» την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Όμως όπως τονίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας στο Dnews σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται οριζόντιο λουκέτο και αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια ενώ θα τηρηθεί και παρουσιολόγιο. Η πρόθεση των μαθητών δεν ισοδυναμεί και με λουκέτο στις σχολικές τους μονάδες. Τα 15μελη των σχολείων κατόπιν συνεδρίασης θα αποφασίσουν για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι στην διαμαρτυρία αλλά τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά στα σχολεία ανεξαρτήτως απόφασης του 15μελους. Ο μοναδικός λόγος για να μην γίνουν μαθήματα στα σχολεία εκείνη την ημέρα είναι να προχωρήσουν οι μαθητές σε κατάληψη.

Φοιτητές: «Δώστε λεφτά για την Παιδεία»

Aπό πλευράς τους οι φοιτητές διεκδικούν ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών. Μιλώντας στο Dnews εκπρόσωπος των φοιτητών δήλωσε ότι «Αρνούμαστε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ζητάμε αύξηση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης και έκτακτο κονδύλι σε όλα τα Πανεπιστήμια για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα, η θέρμανση, να ενισχυθεί η φοιτητική μέριμνα. Διεκδικούμε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Πτυχία με αξία, μοναδική προϋπόθεση για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία. Λέμε ένα μεγάλο ηχηρό «όχι» στις διαγραφές φοιτητών. Απαιτούμε κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου έντασης της καταστολής στα ΑΕΙ. Παλεύουμε για να μπει πλαφόν στα ενοίκια αλλά και για να αυξηθεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και να διευρυνθούν οι δικαιούχοι με κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και αύξηση των οικονομικών ορίων.»