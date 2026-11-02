Προκλήθηκε κατολίσθηση εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η συνδρομή πυροσβεστών χρειάστηκε προκειμένου να απεγκλωβιστούν έξι μαθητές στη Σάμο, λόγω κατολίσθησης που προκλήθηκε από την κακοκαιρία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 15:15 της Δευτέρας ότι έξι μαθητές Γυμνασίου, που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο, εγκλωβίστηκαν στον Μαραθόκαμπο της Σάμου, εξαιτίας κατολίσθησης.

Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα έσπευσαν στο σημείο όπου είχε ακινητοποιηθεί το όχημα. Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους μαθητές σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια στα σπίτια τους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα samosvoice.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2117264147301957693}

Εξαιτίας της κακοκαιρίας Agneta ανακοινώθηκε ότι σήμερα, Δευτέρα, θα μείνουν κλειστά το Εσπερινό ΕΠΑΛ Σάμου και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

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Κακοκαιρία Agneta: Οι περιοχές για τις οποίες υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση

Εξαιτίας της κακοκαιρίας Agneta, κόκκινη προειδοποίηση υπάρχει και για τη Σάμο, μεταξύ άλλων περιοχών, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Ειδικότερα, κόκκινη προειδοποίηση υπάρχει για τις εξής περιοχές:

- Το Ανατολικό Αιγαίο, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το βράδυ σήμερα, Δευτέρα.

- Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος, κυρίως τα παράκτια τμήματά της, από απόψε, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αύριο, Τρίτη, το πρωί.

- Η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου - Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος - κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως αύριο, Τρίτη.