Η κακοκαιρία Agneta αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου και παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta.

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε νωρίτερα μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές στις οποίες τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα και για τα οποία υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση είναι οι εξής:

- Το Ανατολικό Αιγαίο, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά απόψε το βράδυ

- Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος, κυρίως τα παράκτια τμήματά της, από απόψε το βράδυ κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

- Η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος), κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

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Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Οι περιοχές σε Red Code

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση Red Code, σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 3 Νοεμβρίου τις εξής περιοχές:

- Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

- Την Περιφέρεια Ηπείρου

- Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

- Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

- Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

- Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

- Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.