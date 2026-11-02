Έρχεται δύσκολο 24ωρο λόγω της κακοκαιρίας Agneta – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την εξέλιξή της.

Η κακοκαιρία Agneta «δείχνει τα δόντια της» σε πολλές περιοχές της χώρας με σφοδρές καταιγίδες και σημαντικά ύψη νερού. Η επέλαση της κακοκαιρίας θα συνεχιστεί και το επόμενο 24ωρο με επίμονες βροχές και καταιγίδες που σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο εγκυμονούν σε τοπικό επίπεδο αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Όπως εξηγεί ο κ. Ζιακόπουλος καθώς το βαρομετρικό χαμηλό κινείται από τη Νότια Ιταλία προς τα ανατολικά αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

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Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Την Τρίτη, το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και τα νησιά του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, στη βόρεια και βορειοανατολική χώρα, αλλά και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι ισχυρές και σχετικά μεγάλης διάρκειας.

Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων ενδέχεται να δημιουργήσουν τοπικά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Παράλληλα, οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια νησιωτική χώρα. Στη βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια νησιωτικά τμήματα θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

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Βελτίωση του καιρού την Τετάρτη

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου αναμένεται βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εξαιρέσεις θα αποτελέσουν η Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου τις πρωινές ώρες προβλέπονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους-βορειοδυτικούς, με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Για το υπόλοιπο της εβδομάδας, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, καθώς και οι χαμηλές θερμοκρασίες, κυρίως στην ανατολική και τη βόρεια χώρα. Τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η πρόγνωση του Ζιακόπουλου

Βαρομετρικό χαμηλό στη Ν. Ιταλία, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται ανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα καθώς και στα νησιά του Α-ΒΑ Αιγαίου. Οι βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου θα έχουν μεγάλη ένταση και σχετικά μεγάλη διάρκεια, με συνέπεια σε τοπικό επίπεδο ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων να είναι αυξημένος. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι στα πελάγη θα φθάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στη βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς, αλλά στις νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας θα φθάσει τους 24 βαθμούς.

Την Τετάρτη (4/11), προβλέπεται βελτιωμένος καιρός, με εξαίρεση τη Θράκη, τα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε Β-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και οι χαμηλές θερμοκρασίες κυρίως στην ανατολική και τη βόρεια χώρα. Τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, την Α. Θεσσαλία, την Α. Στερεά- Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη.