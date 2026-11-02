«Ο πόνος ενός παιδιού δεν είναι εμπόρευμα» – Παρέμβαση για τους εράνους μετά τις αποκαλύψεις για την δράση της παράνομης ΜΚΟ.

Την ανάγκη να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία στη διοργάνωση και τη διαχείριση δημόσιων εράνων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες υπογραμμίζει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), με αφορμή τις αποκαλύψεις για την υπόθεση της οργάνωσης «Παιδική Χαρά».

Η Ομοσπονδία καταδικάζει την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου για οικονομικό όφελος, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρακτικές κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και πλήττουν το έργο των οργανώσεων που βρίσκονται δίπλα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση για σαφή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον σκοπό κάθε εράνου, τις ανάγκες που καλείται να καλύψει και τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων που συγκεντρώνονται.

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Τι ισχύει για τη θεραπεία των παιδιών με καρκίνο

Η ΕΛΛΟΚ επισημαίνει ότι στην Ελλάδα τα παιδιά με καρκίνο έχουν καθολική πρόσβαση σε οργανωμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, υπάρχουν διαδικασίες κάλυψης της αναγκαίας θεραπείας στο εξωτερικό, όταν υπάρχει ιατρική ένδειξη και πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτό, όταν ζητούνται χρήματα για τη θεραπεία ενός παιδιού, θα πρέπει πρώτα να έχει διευκρινιστεί ποιες δαπάνες καλύπτονται από το δημόσιο σύστημα υγείας και τους ασφαλιστικούς φορείς και ποιες ενδεχομένως παραμένουν ακάλυπτες. Όπως τονίζει η Ομοσπονδία, αυτό δεν σημαίνει ότι οι οικογένειες δεν χρειάζονται οικονομική βοήθεια. Συχνά, ένας γονέας αναγκάζεται να εγκαταλείψει την εργασία του, ενώ η οικογένεια μετακινείται σε άλλη πόλη και καλείται να καλύψει για μεγάλο χρονικό διάστημα έξοδα στέγασης, μεταφοράς και καθημερινής διαβίωσης. «Το εισόδημα μειώνεται την ώρα που οι ανάγκες αυξάνονται», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛΛΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι οι δυσκολίες αυτές είναι πραγματικές και χρειάζονται στήριξη. Ωστόσο, θα πρέπει να διαχωρίζονται με σαφήνεια από το κόστος της ιατρικής περίθαλψης.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου υπενθυμίζει ότι οι Οργανώσεις Ασθενών αποτελούν εδώ και δεκαετίες έναν σταθερό πυλώνα αλληλεγγύης και υποστήριξης για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες. Γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους, συνεργάζονται με τις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές δομές και συμβάλλουν καθημερινά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που συχνά παραμένουν αθέατα. Η προσφορά τους δεν περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση. Περιλαμβάνει ενημέρωση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθοδήγηση, διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και στήριξη των οικογενειών σε όλη τη διάρκεια της ασθένειας. Για να συνεχιστεί αυτό το έργο, σύμφωνα με την ΕΛΛΟΚ, είναι απαραίτητη η εμπιστοσύνη των πολιτών, η οποία προϋποθέτει διαφάνεια και λογοδοσία.

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Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες πριν κάνουν μια δωρεά

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των δημόσιων εράνων, η Ομοσπονδία θεωρεί απαραίτητη τη σαφή ενημέρωση για τον σκοπό της συγκέντρωσης χρημάτων, καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου της διάθεσης και της αξιοποίησής τους. Πριν προχωρήσουν σε μια οικονομική συνεισφορά, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν: Ποιος διοργανώνει τον έρανο. Ποια συγκεκριμένη ανάγκη πρόκειται να καλυφθεί. Πώς θα διατεθούν τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν. Αν υπάρχει δυνατότητα απολογισμού για τη διαχείριση των δωρεών. Παράλληλα, η επίσημη καταγραφή της δωρεάς και η δυνατότητα επαλήθευσης των στοιχείων αποτελούν πρόσθετες δικλίδες προστασίας. Η ΕΛΛΟΚ ξεκαθαρίζει ότι η επιθυμία των πολιτών να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπό τους δεν πρέπει να συνοδεύεται από καχυποψία, αλλά από σωστή ενημέρωση.