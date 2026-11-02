Προειδοποίηση του ΕΒΕΠ προς τις επιχειρήσεις.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) εφιστά την προσοχή στις επιχειρήσεις για απάτη με SMS, στα οποία γίνεται αναφορά στον αριθμό ΓΕΜΗ.

Τα παραπλανητικά SMS ζητούν από τις επιχειρήσεις να καταβάλουν χρηματικά ποσά για δήθεν οικονομικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Το ΕΒΕΠ επισημαίνει ότι η αναγραφή του αριθμού ΓΕΜΗ σε ένα μήνυμα δεν διασφαλίζει τη γνησιότητα ή την αξιοπιστία του, καθώς πρόκειται για στοιχείο που είναι δημόσια διαθέσιμο.

Για αυτό τον λόγο, το ΕΒΕΠ συνιστά στα μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, να μην κάνουν πληρωμές, ούτε να γνωστοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα κάθε σχετικής ειδοποίησης μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας των αρμόδιων φορέων.