Με αφορμή τις αποδοκιμασίες στα Χανιά, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή.

«Το κράτος καλύπτει τις θεραπείες ασθενών στο εξωτερικό, εφόσον αυτές κρίνονται ιατρικά αναγκαίες», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την απάτη με τη ΜΚΟ που συγκέντρωνε χρήματα από δωρεές πολιτών.

Όπως ανέφερε στον ΑΝΤ1, όταν οι θεράποντες γιατροί τεκμηριώνουν εγγράφως ότι ένας ασθενής πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

«Δεν χρειάζεται να πληρώσεις από την τσέπη σου. Αν οι γιατροί γράψουν με χαρτί ότι πρέπει να πάει στην Ιταλία, θα πάει στην Ιταλία. Δεν μπορεί να μαζεύεις λεφτά για θεραπείες στο εξωτερικό, τα πληρώνει το κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όλα αυτά είναι απάτες, εγώ όταν βλέπω έναν ερανικό λογαριασμό τον στέλνω κατευθείαν στον εισαγγελέα», είπε χαρακτηριστικά και διευκρίνισε ότι για τη δημιουργία ερανικού λογαριασμού απαιτείται η υποβολή ειδικού αιτήματος στον ΕΟΠΥΥ.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των εράνων για την κάλυψη ιατρικών εξόδων, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν σε πολλές περιπτώσεις πως υπάρχει κρατική πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση θεραπειών στο εξωτερικό.

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«Η δύναμη εδώ είναι η ενημέρωση. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι το κράτος τα πληρώνει όλα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όταν δουν έρανο για παιδί, είναι σίγουρα απάτη».

Ο ίδιος αναφέρθηκε, επίσης, σε περιστατικά στα οποία, όπως είπε, έχει συνδράμει προσωπικά, τονίζοντας ότι έχει διαθέσει αεροσκάφος και έχει οργανώσει τη μεταφορά ανθρώπων από το Μαρόκο και το Ναϊρόμπι.

«Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο στην ανάγκη του», υπογράμμισε.

Έλεγχοι στους ερανικούς λογαριασμούς και στις διαφημίσεις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι το ζήτημα των εράνων και των σχετικών οικονομικών συναλλαγών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο απάτης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα για τον έλεγχο των ιατρείων μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Καρνεάδου, κάνοντας λόγο για σημαντική ενίσχυση των ελέγχων, αναφέροντας ότι οι σχετικές διαφημίσεις (παράνομων ιατρικών επεμβάσεων) έχουν περιοριστεί κατά 99%.

«Λυπούμαι που έπρεπε να συμβεί το περιστατικό για να σφίξουν τα λουριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Καμία ανοχή στις ύβρεις»

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που δέχεται, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δείξει ανοχή στις ύβρεις.

«Δεν είμαι τύραννος, υπουργός είμαι», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ιδιότητά του ως εκλεγμένου πολιτικού δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται αποδέκτης προσβλητικών συμπεριφορών με αφορμή όσων βίωσε κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο Χανίων.

Ειδικά για μία κυρία, η οποία τον έβριζε, δήλωσε: «Κανονικά θα έπρεπε να ζητήσω να συλληφθεί, αλλά δεν το έκανα».

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης του συστήματος υγείας αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, ενώ κλείνοντας εξαπέλυσε και αντεπίθεση ενάντια της Ζωής Κωνσταντοπούλου μιλώντας για την απώλεια τον γονέων του σε νεαρή ηλικία.

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