Ανέβηκαν ξανά οι τόνοι μεταξύ Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου.

Με έντονο τρόπο αντέδρασε ο υπουργός Υγείας, 'Αδ. Γεωργιάδης στις επικρίσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι η αστυνομία προστάτευσε τη χθεσινή συγκέντρωση Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη. «Εσύ είσαι η καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη», είπε ο κ. Γεωργιάδης στην κα Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για κοινή τους στάση απέναντί του, με στόχο να αποπεμφθεί από την κοινοβουλευτική επιτροπή που διερευνούσε τη λίστα Λαγκάρντ, λόγω αναφοράς του ονόματος της συζύγου του. Η κυρία αυτή, που έδινε μάχη μη τυχόν και βρεθούν εκτός Βουλής ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης και οι άλλοι, μας κάνει μαθήματα περί ναζισμού και περί Κασιδιάρη, [. . .] Είσαι η καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη, και τώρα ανησυχείς μην κατέβει, γιατί αυτό που δεν κατάφερε να σου κάνει η Καρυστιανού «θα στο κάνει ο φίλος σου, διότι οι μισοί που σε ψηφίζουν θα ψηφίζουν Κασιδιάρη, γιατί τους ίδιους ψηφοφόρους έχετε... » ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε, επίσης, ότι νωρίτερα η κα Κωνσταντοπούλου τον έβριζε επί 19 λεπτά, ότι είναι ένα «ασήμαντο ανθρωπάκι» και ότι τη σιχαίνεται, ενώ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον αποκάλεσε «γκεμπελίσκο», «θαυμαστή των ναζί», που «χυδαιολογεί» και «ψυχιατρικοποιεί» τους αντιπάλους του.

Και συμπλήρωσε η κα Κωνσταντοπούλου: «Θα έπρεπε να έχετε καθαιρεθεί από τη θέση σας».

Δείτε τα σχετικά αποσπάσματα

{https://www.youtube.com/watch?v=iAkk3qjluTg}

{https://www.youtube.com/watch?v=GbHKRBHOPi4}

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