Οργισμένη αντίδραση της της Χαριλάου Τρικούπη.

«Φωτιά» παίρνει και πάλι το πολιτικό σκηνικό, καθώς η συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές κυβερνητικές συνεργασίες, άνοιξε και πάλι. Αυτή τη φορά, ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης που δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συνεργαστεί μόνο με το ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη.

Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να ανυψώσει το ηθικό της «γαλάζιας» βάσης, που φαίνεται να έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα μετά το όριο του 25% που έθεσε προ ημερών, ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Η ΝΔ σε αναζήτηση συμμάχου

Στο πολιτικό «παιχνίδι» η κάθε πλευρά και το κάθε κόμμα θέτουν τη δική τους ατζέντα και τους δικούς τους στόχους. Μόνο που κάποιες φορές, ορισμένοι από τους στόχους μοιάζουν μαξιμαλιστικοί – τουλάχιστον ως προς την πολιτική συγκυρία.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι, με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλάνε για την ανάγκη επίτευξης «καθαρής» νίκης. Όμως, οι αριθμοί δεν δείχνουν πώς μπορεί να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος. Τουλάχιστον, σήμερα...

Τα δημοσκοπικά ποσοστά σε όλες ανεξαιρέτως τις έρευνες, δείχνουν το κυβερνών κόμμα μακριά από την αυτοδυναμία. Έτσι, εκ των πραγμάτων, ανοίγει ξανά η συζήτηση των πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών, ώστε να υπάρξει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πριν από μερικές ημέρες, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θοδωρής Καράογλου, σημείωσε ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι πιθανότητες να υπάρξουν συζητήσεις για την επόμενη ημέρα ακόμα και με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, τη «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου και φυσικά με εκείνο του Αντώνη Σαμαρά – όταν αυτό δημιουργηθεί.

Λίγες ώρες μετά, ο «γαλάζιος» βουλευτής αναγκάστηκε να ανασκευάσει – αφού πρώτα του «τράβηξαν το αυτί» από το Μέγαρο Μαξίμου. Η ουσία, όμως, της υπόθεσης δεν αλλάζει. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο, για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια.

Ο Άδωνις «φούντωσε» σενάρια και… το ΠΑΣΟΚ

Και ενώ η συζήτηση για τις συνεργασίες έδειχνε να ατονεί, ο Άδωνις Γεωργιάδης αργά το βράδυ της Δευτέρας, «φούντωσε» και πάλι τα σενάρια. Όπως έχει πει ξανά στο παρελθόν ο υπουργός Υγείας, το μόνο κόμμα που θα μπορούσε δυνητικά να συνεργαστεί μαζί του η Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν πάντα, δεν κερδίσει την αυτοδυναμία.

«Γιατί με το ΠΑΣΟΚ; Γιατί για να κάνεις συγκυβέρνηση πρέπει στα μείζονα να συμφωνείς (…) Αφού συμφωνούμε στα μείζονα, μπορείς θεωρητικά να διαφωνείς στα ελάσσονα και να κάνεις ένα συμβιβασμό», είπε στην ΕΡΤ, ο κ.Γεωργιάδης. Όσο για εκείνα που θεωρεί «μείζονα», αυτά είναι ο «δυτικός προσανατολισμός της χώρας» και η διατήρηση της «συμμαχίας με το Ισραήλ».

Σε αυτά θεωρεί πως ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μπορούν να ταυτιστούν, άρα οι επί μέρους διαφωνίες μπορούν και να ξεπεραστούν. Για να είμαστε ακριβείς και δίκαιοι, δεν είναι μόνο ο υπουργός Υγείας που «βλέπει» στη Χαριλάου Τρικούπη τον πιθανό μετεκλογικό σύμμαχο, σε μια επανάληψη της περιόδου 2012-2014. Σε αντίθεση, όμως, με τους άλλους «γαλάζιους» παράγοντες που απεργάζονται τέτοια σενάρια, εκείνος τα παρουσιάζει και δημόσια.

Εκτός από τη «σεναριολογία», ο Άδωνις Γεωργιάδης «φούντωσε» και το ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, ήταν «εκρηκτική». Ούτε λίγο, ούτε πολύ θεωρούν «προβοκάτσια» τα λεγόμενα Γεωργιάδη, κάτι που αποτυπώθηκε και σε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι «διαλέγει αντίπαλο» -εννοώντας, προφανώς τον Αλέξη Τσίπρα- και πως επιχειρεί να δυσφημίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Αράδιασε και χθες τις αερολογίες του ότι δήθεν μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί, αλλά όχι με τους Βελόπουλο, Σαμαρά και Λατινοπούλου που είναι σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας. Γελάνε και τα τσιμέντα. Απατηλά τα όνειρά σας, κ. Γεωργιάδη, και μην αγχώνεστε γιατί δεν θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία», σημείωσε -ανάμεσα σε άλλα- ο κ.Τσουκαλάς.

Επιχείρηση «ανύψωσης ηθικού»

Οι τοποθετήσεις «γαλάζιων» στελεχών δυσκολεύουν, πάντως, το Μαξίμου, που παίζει διαρκώς το «χαρτί» της αυτοδυναμίας. Γι αυτό και έσπευσε ο Παύλος Μαρινάκης, άρον άρον να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ του κ.Ανδρουλάκη έχει μετατοπιστεί στο «γήπεδο» του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Είναι άλλο κόμμα, εντελώς διαφορετικό από εκείνο που κράτησε -με τη Νέα Δημοκρατία- την Ελλάδα στην Ευρώπη», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε γενικές, πάντως, γραμμές, στο κυβερνητικό επιτελείο δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι το όριο του 25% που έθεσε προ ολίγων ημερών για τον εαυτό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν στην πραγματικότητα «αυτογκολ».

Επομένως, είναι απαραίτητη μια επιχείρηση ανύψωσης ηθικού της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, που το τελευταίο διάστημα εμφανίζει σε ορισμένες περιπτώσεις σημάδια ηττοπάθειας. Έτσι, θεωρούν απολύτως λογικά τα όσα είπε στο Κιλκίς, χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα πλαίσια της περιοδείας του στην Κεντρική Μακεδονία.

Ζήτησε από τους πολίτες να δώσουν στο κυβερνών κόμμα ξανά ποσοστά «καύσωνα», δηλαδή άνω του 40%, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, απέρριψε τη συζήτηση για κυβέρνηση συνεργασίας και έστειλε αυστηρό εσωκομματικό μήνυμα. «Η μόνη αξιόπιστη κυβερνητική προοπτική που υπάρχει σήμερα, είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι, είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία (…) Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πάντως, το κλίμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ξεκάθαρα προεκλογικό. Και ο πρωθυπουργός αναμένεται να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς τις περιοδείες του σε περιοχές που υπάρχει «αιμορραγία» στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο τη «γαλάζια» συσπείρωση.