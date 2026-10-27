«Τι είναι η παραίτηση του κ. Μπεκίρη; Απώλεια για το εθελοντικό κίνημα της χώρας;», σχολίασε ο Ανδρουλάκης.

Η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής και στις εκλογές οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στην πολιτική αλλαγή ή τη στασιμότητα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε στελέχη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, στον Δρυμό Θεσσαλονίκης.

«Θέλουμε η χώρα να γυρίσει σελίδα, να μπει σε μια νέα πορεία με την πολιτική αλλαγή ή θα επιλέξουμε τη στασιμότητα που ο πρωθυπουργός ονομάζει σταθερότητα, αλλά η μόνη σταθερότητα είναι η καρέκλα του και η υποβάθμιση της ζωής σας;», ήταν το ερώτημα που έθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Εμείς δεν κοιτάμε το χθες. Κοιτάμε το αύριο και δίνουμε τη μάχη της κάλπης για το αύριο. Για την εξουσία των πολλών, για την εξουσία στα χέρια του λαού. Και όχι για την εξουσία του Μεγάρου Μαξίμου, για να στήνουν πελατειακούς μηχανισμούς διαφθοράς εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε αναφορά στην εκλογική νίκη του Λούλα στη Βραζιλία, τονίζοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να απέχει από τις κάλπες. «Κανείς Έλληνας δεν πρέπει να μείνει στον καναπέ αυτή τη φορά. Είδατε τι έγινε πριν από μερικές ημέρες στη Βραζιλία; Όλοι είχαν για “τελειωμένο” τον πρόεδρο Λούλα. Όμως, ο φόβος ότι ο τραμπισμός θα κυριαρχήσει σε όλη τη Λατινική Αμερική ξεσήκωσε εκατομμύρια ανθρώπους, που δεν είχαν ψηφίσει την πρώτη φορά, να πάνε να ψηφίσουν στέλνοντας ένα μήνυμα: Θα υπάρχει και μία χώρα απέναντι στον τραμπισμό. Κι εμείς είμαστε ένα κόμμα που με αυτά τα φαινόμενα της ακροδεξιάς, με αυτά τα φαινόμενα του αυταρχισμού, με αυτά τα φαινόμενα που καταπατούν το διεθνές δίκαιο, που θέλουν τον πλανήτη ζούγκλα των ισχυρών, είμαστε ηθικά και ιδεολογικά απέναντι», ανέφερε.

Ανδρουλάκης: Τι είναι η παραίτηση του κ. Μπεκίρη; Απώλεια για το εθελοντικό κίνημα της χώρας;

Στην τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε την απόφαση του Μιχάλη Μπεκίρη να αποσυρθεί προσωρινά από τα καθήκοντά του ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή.

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«Τι είναι η παραίτηση του κ. Μπεκίρη; Απώλεια για το εθελοντικό κίνημα της χώρας;», είπε και πρόσθεσε: «Ας εξηγήσει ο πρωθυπουργός: ποιος είναι τελικά ο λόγος παραίτησής του; Καθαρά λόγια, μην κρύβονται. Κάθε εβδομάδα και ένα σκάνδαλο και μιλάνε για αξιοπιστία;».

«Ήρεμα νερά και Γαλάζια Πατρίδα δεν πάνε μαζί»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει, κάνοντας εκτενή αναφορά στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

«Δεν έφεραν τον Χαφτάρ και τους υιούς του στην Αθήνα ως στρατηγικούς εταίρους; Τελικά εκεί που το 2019 η Δυτική Λιβύη είχε αναπτύξει σχέσεις με την Τουρκία και εμείς με την Ανατολική Λιβύη, τώρα και τα δύο καθεστώτα ταυτίζονται με την Τουρκία. Άρα, δεν βελτιώθηκαν οι συνθήκες, χειροτέρεψαν», τόνισε.

Επίσης, επέκρινε την παραδοχή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι θα μπορούσε να υπάρξει ενημέρωση της Τουρκίας από την γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι αυτό συνδέεται με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

«Ένα έργο, το οποίο βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας δεν υπάρχει κανένας λόγος να ενημερωθεί την Τουρκία, τι άλλαξε ξαφνικά και έχουμε πάλι τέτοιες παλινωδίες;», διερωτήθηκε. «Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής κυριάρχησε η επικοινωνία και όχι η ουσία. Από το 2019 ακούμε μονότονα ότι έχουμε “ήρεμα νερά”. “Ήρεμα νερά” και “Γαλάζια Πατρίδα” δεν πάνε μαζί», συνέχισε.

Ο Ανδρουλάκης για τη Μονή Σινά

Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της Μονής Σινά.

«Μας λένε ότι τα κατάφεραν και ότι είμαστε προ μιας μεγάλης επιτυχίας γιατί θωρακίζουν και προστατεύουν τη Μονή και πως το θέμα τελικά δεν είναι το περιουσιακό, αλλά η θρησκευτική της λειτουργία. Αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, κινδύνευε θρησκευτικά η Αγία Αικατερίνη του Σινά; Αυτό ήταν το ζήτημα; Το κράτος πρόλαβε τις εξελίξεις; Το κράτος ως ισχυρός ευρωπαϊκός εταίρος αξιοποίησε ευκαιρίες για να προωθηθούν οι ελληνικές θέσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην Αίγυπτο,πέρυσι το καλοκαίρι με 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ;», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ