Ο Γιώργος αποχώρησε από το σπίτι του GNTM 7.

Το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, τα μοντέλα του GNTM 7 ήρθαν αντιμέτωπα με μία ιδιαίτερη δοκιμασία που έφερε αέρα 80’s στο πλατό.

Η σημερινή φωτογράφιση ήταν εμπνευσμένη από την εμβληματική σειρά «Desperate Housewives», και στο πλευρό των διαγωνιζόμενων βρέθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης.

Σκοπός της σημερινής δοκιμασίας, ήταν το dramatic posing, με το ζητούμενο να αποτυπώνεται ιδιαίτερα και κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.

Στο πλατό αποχώρησης, οι κριτές ήταν ιδιαίτερα αυστηροί μαζί τους, καθώς το παιχνίδι προχωρά και οι απαιτήσεις αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς.

Παράλληλα, ο Ακύλλας, ως νικητής της προηγούμενης διαδικασίας, εξασφάλισε την ασυλία του και ταυτόχρονα τα τρία πλεονεκτήματα που έπρεπε να διαχειριστεί την ώρα του σετ.

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Ο αριθμός των πλεονεκτημάτων του, έφερε αντιδράσεις από τους συμπαίκτες του, με τον Γιώργο να δηλώνει αδικημένος από το γεγονός, καθώς ο ίδιος, όταν είχε βρεθεί στην κορυφή είχε να διαχειριστεί μόλις ένα πλεονέκτημα.

GNTM 7: Ο Γιώργος αποχώρησε από το πλατό

Οι αποφάσεις του Ακύλλα, έφεραν αναστάτωση στο πλατό, καθώς, ο νικητής του προηγούμενου σετ είχε να διαχειριστεί δύο φανερά και ένα «κρυφό» πλεονέκτημα.

Τα δύο φανερά πλεονεκτήματα του Ακύλλα σχετίζονταν αρχικά με το γεγονός ότι μόνο εκείνος μπορούσε να δει εικόνες θα απεικόνιζαν πλήρως το ζητούμενο της αποψινής δοκιμασίας, ενώ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει το δικό του prop.

Το πλεονέκτημα που άκουσε μόνο εκείνος είχε σχέση και πάλι με τα αντικείμενα, καθώς είχε την ευκαιρία να αλλάξει τελευταία στιγμή το prop ενός άλλου μοντέλου και να το αντικαταστήσει με το… ξεσκονόπανο, το πιο δύσκολο αντικείμενο της δοκιμασίας.

Ο Μάνος, ο Νικολόζι και η Αναστέζια ήταν εκείνοι που ήρθαν αντιμέτωποι με το συγκεκριμένο μειονέκτημα.

Όπως είναι αναμενόμενο, από τη σημερινή φωτογράφιση ορισμένα μοντέλα βρέθηκαν στην κορυφή και άλλοι αντιμετώπισαν μία ιδιαίτερα αυστηρή κριτική.

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O Γιώργος, μάλιστα, λίγο πριν από την ανακοίνωση της λιγότερο καλής λήψης, θέλησε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στην κριτική των ειδικών.

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Στην κορυφή βρέθηκαν ο Χρήστος και η Σοφία.

Ο Χρήστος, ξεχώρισε με την πόζα του και την έκφρασή του, καθώς η λήψη που έφτασε στο πλατό ήταν, για τους κριτές, η πιο ολοκληρωμένη.

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Στον αντίποδα, ωστόσο, τρία μοντέλα είχαν μία μέτρια προς κακή λήψη με αποτέλεσμα να βρεθούν ένα βήμα πριν από την αποχώρηση.

Οι φωτογραφίες του Γιώργου, του Μάνου και του Χρύσανθου, βρέθηκαν στο «στόχαστρο», ενώ ο Γιώργος δεν κατάφερε να παραμείνει στον διαγωνισμό.

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