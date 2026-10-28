Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Βήλη, Βίλια, Ευνίκη, Ευνίκα και Νεφέλη.

Παράλληλα, σε ορισμένα εορτολόγια αναφέρονται και άλλα ονόματα, όπως Πολύβιος, Πολυβία, Πολύνικος, Πολυνίκη, Προμηθέας, Σοφοκλής, Σοφόκλεια, Χρόνιος και Χρονία.

Ποια γιορτή τιμά η Εκκλησία στις 28 Οκτωβρίου

Στις 28 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ η ημέρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ», που σηματοδοτεί την άρνηση της Ελλάδας στο ιταλικό τελεσίγραφο το 1940 και την είσοδό της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.