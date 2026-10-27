Τα έγγραφα που είχε στην κατοχή της δεν επαρκούσαν για να αποταμιεύσει τα χρήματά της μετά από 25 χρόνια.

Μια ξεχασμένη τραπεζική κατάθεση ύψους περίπου 30.000 δολαρίων μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό πρόβλημα, όταν ο δικαιούχος αποφασίζει μετά από καιρό να αναζητήσει και να διεκδικήσει τα χρήματά του από την τράπεζα.

Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της Maisie, η οποία σύμφωνα με το moneywise.com, ανακάλυψε πρόσφατα μια παλιά προθεσμιακή κατάθεση , που είχε λήξει πριν από περίπου 25 χρόνια.

Όταν η Maisie απευθύνθηκε στην τράπεζα για να παραλάβει τα χρήματά της, ήρθε αντιμέτωπη με μία δυσάρεστη έκπληξη, καθώς τα έγγραφα που είχε στην κατοχή της δεν θεωρήθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να επιβεβαιώσουν ότι η τράπεζα εξακολουθούσε να της οφείλει το συγκεκριμένο ποσό.

Από την πλευρά της, η τράπεζα δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει με ακρίβεια τη είχε συμβεί με την κατάθεση, καθώς ενδέχεται να μην είχε πλέον τα απαραίτητα αρχεία.

Γιατί η κατάθεση 30.000 δολαρίων από πριν 25 χρόνια δεν μπόρεσε να εξαργυρωθεί

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το moneywise.com, όταν μία προθεσμιακή κατάθεση λήξει και παραμένει ανενεργή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τα χρήματα μπορεί να χαρακτηριστούν ως «αζήτητα» και να μεταφερθούν στην αρμόδια πολιτεία.

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Αυτό, ωστόσο, συμβαίνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών από τη λήξη, ανάλογα με την εκάστοτε νομοθεσία που ισχύει σε κάθε πολιτεία.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να διατηρούν όλα τα στοιχεία των πελατών τους εφάπαξ.

Ορισμένα τραπεζικά αρχεία πρέπει να φυλάσσονται για πέντε χρόνια, ενώ αντίστοιχη περίοδος διατήρησης προβλέπεται και για συγκεκριμένα στοιχεία ταυτοποίησης.

Έτσι, όπως συνέβη και στην υπόθεση της Maisie, έπειτα από 25 χρόνια, υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι πλέον δυνατή η ανασύσταση του ιστορικού ενός λογαριασμού.

Τι μπορεί να κάνει η πελάτισσα για να διεκδικήσει τα χρήματά της

Όπως αναφέρεται και στο moneywise.com, η πρώτη κίνηση της Maisie ήταν να επικοινωνήσει με την τράπεζά της και να ζητήσει να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη έρευνα στα αρχεία.

Όσο περισσότερα στοιχεία είχε στην κατοχή της, όπως το όνομα δικαιούχου, τον αριθμό του λογαριασμού και την ημερομηνία δημιουργίας της κατάθεσης, τόσο περισσότερες ήταν οι πιθανότητες να βρεθούν τα σχετικά αρχεία.

Ωστόσο, εάν η τράπεζα δεν μπορούσε να βοηθήσει και να επεξεργαστεί το αίτημά της, η δικαιούχος είχε την ευκαιρία να αναζητήσει τα χρήματά της στις βάσεις δεδομένων αναζήτησης περιουσίας των πολιτών. Μια ακόμη δυνατότητα ήταν να απευθυνθεί στην ιστοσελίδα MissingMoney.com, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία από τις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δεδομένο ότι η Maisie θα μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματά της.

Εάν η τράπεζα είχε πάψει να λειτουργεί, θα ίσχυαν οι ειδικοί κανονισμοί για ορισμένες αζήτητες καταθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να περιέλθουν στην

Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων των ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, δείχνει ότι ακόμη και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό μπορεί να χαθεί όταν ένας τραπεζικός λογαριασμός μένει ξεχασμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα.