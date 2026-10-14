Μια εξάδα εμφιαλωμένου νερού μοιάζει με αμελητέα αγορά. Αν όμως κάνουμε τον λογαριασμό σε ετήσια βάση, το ποσό προκαλεί μια εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη.

Μια εξάδα νερό στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, άλλη μία λίγες ημέρες αργότερα και ούτω καθεξής. Ένα ποσό της τάξης των 1,5 ή 2 ευρώ δεν μας ανησυχεί και δύσκολα θα μας κάνει να προσπεράσουμε το προϊόν στο ράφι.

Ακριβώς γι' αυτό, όμως, το εμφιαλωμένο νερό είναι από εκείνα τα μικρά, επαναλαμβανόμενα έξοδα που δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο μας κοστίζουν πραγματικά, παρά μόνο αν τα δούμε σε ετήσια βάση.

Αν, λοιπόν, κάνουμε τον λογαριασμό όχι για μία εβδομάδα, αλλά για έναν χρόνο ή ακόμη περισσότερο για μία πενταετία, η εικόνα αλλάζει σημαντικά και θα μας τρομάξει.

Πόσο νερό καταναλώνει μια οικογένεια σε έναν χρόνο;

Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Με κατανάλωση 2 λίτρων πόσιμου νερού ημερησίως ανά άτομο, ένας άνθρωπος χρειάζεται περίπου 730 λίτρα τον χρόνο. Για δύο άτομα η ποσότητα φτάνει τα 1.460 λίτρα, ενώ για μια τετραμελή οικογένεια τα 2.920 λίτρα.

Αν όλη αυτή η ποσότητα καλύπτεται με εμφιαλωμένο νερό, μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων χρειάζεται περισσότερες από 320 εξάδες των 1,5 λίτρων μέσα σε έναν χρόνο.

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Αυτή, λοιπόν, η φαινομενικά αμελητέα αγορά είναι που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο budget μιας οικογένειας.

Αν θεωρήσουμε ως ενδεικτική μέση τιμή τα 0,20 ευρώ ανά λίτρο, το κόστος φτάνει περίπου στα 146 ευρώ τον χρόνο για ένα άτομο, 292 ευρώ για δύο άτομα και 584 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Αν η τιμή ανέβει στα 0,23 ευρώ ανά λίτρο, στην τελευταία περίπτωση το ποσό πλησιάζει ήδη τα 672 ευρώ ετησίως.

Συνεπώς, ακόμη και όταν μιλάμε για τα πιο φθηνά εμφιαλωμένα νερά, αυτή ακριβώς η δαπάνη που περνά απαρατήρητη, είναι σημαντικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο.

Το κόστος πέρα από τον λογαριασμό του σούπερ μάρκετ

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο κομμάτι της οικονομικής επιβάρυνσης που δεν εμφανίζεται στο ταμείο, αλλά παρ’ όλα αυτά επηρεάζει το πορτοφόλι μας.

Μια εξάδα με έξι μπουκάλια των 1,5 λίτρων σημαίνει περισσότερα από 9 κιλά που πρέπει να μεταφερθούν από το σούπερ μάρκετ στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια στο σπίτι. Οι συσκευασίες χρειάζονται χώρο αποθήκευσης, πρέπει να θυμόμαστε πότε τελειώνουν και, όταν αδειάσουν, να διαχειριστούμε τα πλαστικά μπουκάλια, ανακυκλώνοντάς τα.

Με λίγα λόγια, πέρα από το προφανές κόστος της βενζίνης για τις μετακινήσεις και τη μεταφορά, υπάρχει και το mental load που καλείται να σηκώσει όποιος αναλαμβάνει το σούπερ μάρκετ σε εβδομαδιαία βάση.

Και μην ξεχνάμε φυσικά και την περιβαλλοντική διάσταση. Η συστηματική κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού συνεπάγεται αντίστοιχα συστηματική χρήση πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το αποτύπωμά μας στον πλανήτη.

Τι γίνεται, λοιπόν, αν αντί να αγοράζουμε το ίδιο προϊόν ξανά και ξανά, αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πρόσβαση στο πόσιμο νερό στο σπίτι;

Εμφιαλωμένο ή φιλτραρισμένο νερό; Το τελικό κόστος έχει ενδιαφέρον

Μια εναλλακτική που επιλέγουν αρκετά νοικοκυριά είναι το φιλτράρισμα του νερού δικτύου, ώστε αυτό να είναι καθαρό, φρέσκο και υγιεινό, σε αντίστοιχο ή και ανώτεροεπίπεδο ποιότητας από το εμφιαλωμένο. Έτσι, αντί να αγοράζει κανείς συνεχώς εμφιαλωμένο νερό, πληρώνει για το φιλτράρισμα του νερού που ήδη φτάνει στο σπίτι του.

Για να δούμε τη διαφορά στην πράξη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα ένα οικιακό σύστημα της Rainbow Waters.

Στην περίπτωση του φίλτρου άνω πάγκου HOMMY, το σύστημα φιλτραρίσματος παρέχεται χωρίς χρέωση, ενώ δωρεάν παρέχεται και η εγκατάσταση. Ο καταναλωτής πληρώνει το ανταλλακτικό φίλτρο, με τιμή τιμοκαταλόγου στα 56,62 ευρώ.

Με δύο αντικαταστάσεις τον χρόνο, το συνολικό ετήσιο κόστος διαμορφώνεται το πολύ στα 113,24 ευρώ, ενώ η εργασία αντικατάστασης πραγματοποιείται επίσης χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η διαφορά σε σχέση με το εμφιαλωμένο νερό είναι ότι το κόστος δεν αυξάνεται με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά που ένα ακόμη μέλος της οικογένειας γεμίζει το ποτήρι του, αφού το φίλτρο επιτρέπει την παροχή συνεχούς και άφθονου υγιεινού νερού.

Πώς να πετύχετε εξοικονόμηση πάνω από 2.000 ευρώ

Αν εφαρμόσουμε τα παραπάνω στο παράδειγμα της τετραμελούς οικογένειας, η σύγκριση αποτυπώνει πόσα χρήματα μπορεί να γλιτώσει ένα νοικοκυριό.

Με κατανάλωση 8 λίτρων την ημέρα και ενδεικτική τιμή εμφιαλωμένου νερού 0,20 ευρώ ανά λίτρο, το κόστος φτάνει περίπου τα 584 ευρώ τον χρόνο.

Σε βάθος πενταετίας αυτό σημαίνει:

Εμφιαλωμένο νερό: περίπου 2.920 ευρώ

Φίλτρο νερού: περίπου 566 ευρώ

Ενδεικτική διαφορά: 2.354 ευρώ

Με λίγα λόγια, μια οικογένεια μπορεί μέσα σε πέντε χρόνια να έχει διαθέσει σχεδόν 3.000 ευρώ μόνο για εμφιαλωμένο νερό, ενώ η ενδεικτική διαφορά σε σχέση με το φιλτραρισμένο νερό ξεπερνά τα 2.350 ευρώ.

Φυσικά, ο πραγματικός λογαριασμός δεν είναι ίδιος για όλους. Εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων στο σπίτι, την πραγματική κατανάλωση, τη μάρκα και την τιμή του εμφιαλωμένου νερού, το αν χρησιμοποιείτε εμφιαλωμένο και για το μαγείρεμα, αλλά και το σύστημα φιλτραρίσματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Το σίγουρο, όμως, είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η διαφορά στο συνολικό κόστος.

Δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας

Το οικονομικό όφελος είναι ίσως το στοιχείο που εντυπωσιάζει περισσότερο όταν δει κανείς συγκεντρωμένα τα ποσά. Στην καθημερινότητα, όμως, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους ένα νοικοκυριό μπορεί να θέλει να περιορίσει τα πλαστικά μπουκάλια.

Το φιλτραρισμένο νερό είναι διαθέσιμο απευθείας από τη βρύση, χωρίς εξάδες στην αποθήκη, χωρίς μεταφορά βαριών συσκευασιών και χωρίς να πρέπει κάθε λίγες ημέρες να προστίθεται το νερό στη λίστα του σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, περιορίζεται η καθημερινή κατανάλωση πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης που σχετίζονται με την επιβαρυντική για την υγεία κατανάλωση μικροπλαστικών.

Αυτή είναι και η φιλοσοφία της Rainbow Waters, η οποία προσφέρει διαφορετικές λύσεις φιλτραρίσματος ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σπιτιού. Εκτός από το HOMMY, για παράδειγμα, διαθέτει συστήματα κάτω πάγκου μεγαλύτερης δυναμικότητας, ώστε η επιλογή να προσαρμόζεται στην κατανάλωση και στις απαιτήσεις του κάθε νοικοκυριού.

Μάθετε περισσότερα για το πώς να εντάξετε την ευεργετική λύση για την υγεία, το πορτοφόλι και το περιβάλλον με φίλτρα νερού μέσα από τις προσιτές επιλογές που παρέχει η Rainbow Waters.

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