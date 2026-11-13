Λόγω υπερθέσμανσης του λέβητα νερού συνέβη η έκρηξη που αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής.

Σε τεχνική βλάβη αποδίδεται η έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε λέβητα στο υπόγειο λεβητοστάσιο του Δημαρχείου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε περίπου στις 10:45 και στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα. Το κτήριο είχε ήδη εκκενωθεί προληπτικά, ενώ από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά, ενώ οι υλικές ζημιές περιορίστηκαν στη θραύση του παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου.

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Ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες απέκλεισαν το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου, καθώς και την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας. Όπως ανέφερε, η έκρηξη αποδίδεται σε τεχνική βλάβη και συγκεκριμένα σε υπερθέρμανση του λέβητα νερού, η οποία προκάλεσε έκρηξη υδρατμών.

«Προσήλθε η πυροσβεστική, το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η αστυνομία. Αποκλείσανε τη διαρροή του φυσικού αερίου. Δεν υπήρχε ούτε μυρωδιά ούτε πυρκαγιά. Αποκλείσανε την εγκληματική ενέργεια και κατέληξαν στο ότι, στο λέβητα του νερού, λόγω υπερθέρμανσης, δημιουργήθηκε η έκρηξη υδρατμών. Δεν υπάρχει κανείς τραυματισμένος. Υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές σε σημείο της αυλής»,

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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