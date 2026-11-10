Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο τραυματίστηκε μια γυναίκα.

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης σε κτίριο στην πόλη Οβιέδο, στη βόρεια Ισπανία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο τραυματίστηκε μια γυναίκα.

Κατά την άφιξή τους στο κτίριο, εντόπισαν στην είσοδο ένα σακίδιο που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό. Ο μηχανισμός εξερράγη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας αστυνομικός της μονάδας συνοδών αστυνομικών σκύλων, σύμφωνα με πηγές του συνδικαλιστικού οργάνου Jupol.

Ο δεύτερος αστυνομικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχασε το ένα πόδι του. Πρόκειται για ειδικό της μονάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (TEDAX).

Πηγές της Εθνικής Αστυνομίας ανέφεραν επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη των πυροβολισμών, ο οποίος ενδέχεται να οπλοφορεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Εθνική Αστυνομία εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του αστυνομικού και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό του.

Από την πλευρά του, το συνδικαλιστικό όργανο Jupol εξέφρασε τη «βαθιά οδύνη και συγκίνησή του» για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των αστυνομικών, οι οποίοι καθημερινά διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την προστασία των πολιτών.

Δημοτικές πηγές ανέφεραν ότι ο δήμαρχος του Οβιέδο, Αλφρέδο Καντέλι, κατευθύνεται προς το σημείο προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Με πληροφορίες από EFE