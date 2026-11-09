Ο Κώστας Βαξεβάνης αναφέρεται στις αποκαλύψεις του Documento για τον «Mr. Χωριάτικο», αφήνοντας σοβαρές αιχμές για τον ρόλο στελεχών της ΑΑΔΕ και τη στάση της διοίκησής της.

Σφοδρή επίθεση στον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, εξαπολύει ο δημοσιογράφος και εκδότης του Documento, Κώστας Βαξεβάνης, καταγγέλλοντας ότι αντί να διερευνήσει τις αποκαλύψεις για φαινόμενα διαφθοράς στη φορολογική διοίκηση, επιλέγει να στραφεί δικαστικά κατά της ερευνητικής δημοσιογραφίας.

Σε σημερινό του άρθρο , ο Κώστας Βαξεβάνης αναφέρεται στις αποκαλύψεις του Documento για την υπόθεση του επιχειρηματία που είναι γνωστός ως «Mr. Χωριάτικο», αφήνοντας σοβαρές αιχμές για τον ρόλο στελεχών της ΑΑΔΕ και τη στάση της διοίκησής της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο επικεφαλής της ΔΕΟΣ, Νίκος Μπατσίλας, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να είχε χορηγήσει ψευδή βεβαίωση στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι εταιρείες του συγκεκριμένου επιχειρηματία δεν απασχολούσαν τις φορολογικές αρχές για ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες.

Κατά τον δημοσιογράφο, η ενέργεια αυτή έδωσε πολύτιμο χρόνο στους εμπλεκομένους, ενώ στοιχεία της δικογραφίας φέρονται να δείχνουν ότι πρόσωπα που ερευνώνταν είχαν ενημερωθεί.

Ο Βαξεβάνης υποστηρίζει επίσης ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση, επικαλούμενος προηγούμενη υπόθεση ψευδούς βεβαίωσης υπέρ επιχειρηματία, η οποία είχε απασχολήσει την Εισαγγελία, αλλά το σχετικό αδίκημα είχε παραγραφεί.

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Παράλληλα, καταγγέλλει ότι ασκήθηκαν πιέσεις για εσπευσμένη φορολογική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρουσιαστεί μια επιτυχία της ΑΑΔΕ και να περιοριστούν οι εντυπώσεις από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις.

Ωστόσο, αντί να δοθούν απαντήσεις για τις καταγγελίες, ο Γιώργος Πιτσιλής, σύμφωνα με το άρθρο, προχώρησε σε μήνυση προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου από τη δημοσιοποίηση πληροφοριών.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βαξεβάνη, ο οποίος θεωρεί ότι η διοίκηση επιχειρεί να μετατρέψει τη δημοσιογραφική έρευνα σε αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης, αντί να επικεντρωθεί στις καταγγελλόμενες παρανομίες.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι η μήνυση μπορεί τελικά να διευκολύνει το Documento να αποκτήσει, μέσω της Εισαγγελίας, πρόσβαση σε στοιχεία που μέχρι σήμερα ζητούσε χωρίς αποτέλεσμα.

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον έλεγχο της ΑΑΔΕ, ενώ οι καταγγελίες απαιτούν ουσιαστική θεσμική διερεύνηση.

Ο Κώστας Βαξεβάνης διαμηνύει ότι οι αποκαλύψεις θα συνεχιστούν, κλείνοντας την παρέμβασή του με μια ευθεία πρόκληση προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ: «Εμείς έχουμε αποδείξει ότι αντέχουμε. Ο κύριος Πιτσιλής;»