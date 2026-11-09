Ο Ρούμπιο απέφυγε να σχολιάσει απευθείας τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, οι οποίες εξελίχθηκαν σε ηχηρή αποδοκιμασία για τον Τραμπ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Κυριακή ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε την πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν - ακόμη κι αν αυτή δεν ήταν «απαραίτητα δημοφιλής» - προκειμένου να προστατεύσει τον πλανήτη από τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει απευθείας τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, οι οποίες εξελίχθηκαν σε ηχηρή αποδοκιμασία για τον Τραμπ. Η δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για τον πόλεμο στο Ιράν, σε συνδυασμό με την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα και τους κραδασμούς στην οικονομία, βοήθησαν τους Δημοκρατικούς να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Κληθείς να σχολιάσει ανάρτηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος απέδωσε σε μεγάλο βαθμό την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο, ο Ρούμπιο τόνισε προς τους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ «εντόπισε μια πολύ πραγματική απειλή» και ενήργησε για να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Έλαβε μέτρα, παρότι συχνά το σωστό για τη χώρα - η αντιμετώπιση σκληρών προκλήσεων για την εθνική μας ασφάλεια - δεν είναι απαραίτητα δημοφιλές, αλλά παραμένει αναγκαίο», δήλωσε ο Ρούμπιο από τη Φλόριντα, λίγο πριν αναχωρήσει για το Παρίσι και τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ομάδας G7.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπεραμύνθηκε της στρατιωτικής επιχείρησης που μετρά ήδη περισσότερους από οκτώ μήνες, την ώρα που οι ψηφοφόροι χρεώνουν στον Τραμπ τις συνέπειες στην τσέπη τους - κυρίως τις αυξημένες τιμές ενέργειας που προκλήθηκαν από τις αναταραχές στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

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Διαφορετικές γραμμές από Ρούμπιο και Βανς

Οι δηλώσεις Ρούμπιο τον φέρνουν σε αντίθεση με τον Βανς, καθώς και οι δύο θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Σε συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes», όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε για πιθανούς υποψηφίους εκτός του Βανς, εξήρε τον Ρούμπιο λέγοντας ότι «ο Μάρκο είναι εξαιρετικός», αν και πρόσθεσε πως το κόμμα διαθέτει «ισχυρό πάγκο» και ίσως είναι καλύτερο ο ίδιος να μην εμπλακεί.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο Βανς είχε δίκιο όσον αφορά τον αντίκτυπο του πολέμου στο εκλογικό αποτέλεσμα, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο αντιπρόεδρος έπρεπε παράλληλα να τονίσει πως η στρατιωτική δράση ήταν η ορθή απόφαση.

«Αν έπρεπε να το ξανακάνω, ιστορικά αυτό θα καταγραφεί ως ένα από τα καλύτερα πράγματα που κάναμε ποτέ», υποστήριξε ο Τραμπ. «Διότι αν αποκτούσαν ποτέ πυρηνικό όπλο, θα τινάζαν τον κόσμο στον αέρα».

Το Ιράν υποστηρίζει σταθερά ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αμιγώς ειρηνικό χαρακτήρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η Τεχεράνη διαθέτει 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου έως και 60% - ένα τεχνικά μικρό βήμα πριν από το επίπεδο του 90% που απαιτείται για την κατασκευή όπλου.

Στην ερώτηση αν προτίθεται να κλιμακώσει τον πόλεμο μετά το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα, ο Τραμπ απάντησε στο «60 Minutes»: «Δεν το επιδιώκω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο».

Μακριά από διπλωματικό αδιέξοδο, αλλά χωρίς ορίζοντα συμφωνίας

Καθώς η αμερικανική διοίκηση δεν έχει παρουσιάσει σαφή στρατηγική αποκλιμάκωσης και η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αναβρασμό εν όψει του ενδεχομένου νέου κύματος γενικευμένων επιχειρήσεων, οι διαμεσολαβητές καταβάλλουν προσπάθειες για την αναβίωση των συνομιλιών.

Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε πάντως ότι η διπλωματία δεν βρίσκεται κοντά σε σημείο καμπής: «Δεν θα έλεγα ότι είμαστε στα πρόθυρα μιας θετικής εξέλιξης». Επανέλαβε ότι ο Τραμπ προτιμά τη διπλωματική οδό, ωστόσο σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή η διαδικασία δεν είναι παραγωγική, καθώς οι απαιτήσεις του Ιράν δεν είναι απλώς απαράδεκτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις παράλογες και μη ρεαλιστικές».

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά του, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, το Ιράν εξετάζει προτάσεις που υπέβαλε το Κατάρ με στόχο τη γεφύρωση των διαφορών με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να διαπραγματευτεί το πυρηνικό της πρόγραμμα εάν οι ΗΠΑ δεν αποδεχθούν βασικούς όρους για την επίτευξη εκεχειρίας, όπως τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων, την καταβολή αποζημιώσεων για τις πολεμικές ζημιές και την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Παρά τις επιφυλάξεις Ρούμπιο, ο Τραμπ ανέφερε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNN ότι εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και υπογραφεί μια «ισχυρή συμφωνία», δεν είναι «καθόλου πιθανό» να χρειαστεί επανέναρξη των βομβαρδισμών. Πρόσθεσε πάντως ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη χαρτογραφήσει υποδομές - ανάμεσά τους 38 γέφυρες - που θα αποτελέσουν στόχους σε περίπτωση επανάληψης των στρατιωτικών δράσεων.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί περιορισμένα πλήγματα, στοχεύοντας τουλάχιστον δύο φορές την τελευταία εβδομάδα την ιρανική αεράμυνα, ενώ το Σάββατο ακινητοποίησε εμπορικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε κλείνοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν αμυντική δράση όποτε κρίνεται αναγκαίο: «Εάν υπάρχει άμεση απειλή για τη ναυσιπλοΐα ή τις δυνάμεις μας στην περιοχή, διατηρούμε το απόλυτο δικαίωμα στην αυτοάμυνα».

Πηγή: Associated Press